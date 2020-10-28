自由廣場》慎防中共無人機侵擾

◎ 姚中原

媒體報導，解放軍一架無人機廿二日侵入我西南防空識別區，國軍以雷達、飛彈監控處置。這是中共無人機首次進入西南空域。近來，中共除以先進戰機跨越海峽中線挑釁外，亦以反潛機、空警機等慢速機型，頻頻進入我防空識別區，尤其是有「戰略型武器」之稱的無人機，情況頗不尋常。一旦成為常態，我空軍應否每次派戰機應處，前參謀總長李喜明受訪時表示，台灣國防資源有限，不打消耗戰，否則「買再多F-16V戰機都不夠」。

無人機作為攻擊或暗殺的工具，近年在全球已發生多起案例，受到全球高度重視。去年九月中，沙烏地阿拉伯位於首都利雅德附近的兩處國營石油設施，遭到十架無人機攜帶炸藥匿蹤穿越嚴密的防禦系統，成功摧毀數十億美元的油田機具與難以估計的原油。據傳是由「胡塞武裝組織」所發動，造成沙國石油大量減產、全球油價暴漲，更引發中東軍事與政治緊張。

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再如二○一八年八月委內瑞拉總統馬杜洛，在一場由軍方舉辦的公開發表演說中，敵對團體派出數架裝有爆裂物的高速無人機突然飛臨會場，當時馬杜洛總統及其夫人受到驚嚇，躲過暗殺一劫，但已導致七名軍人嚴重受傷。這也是全球首宗以無人機企圖謀殺國家元首事件，令全球震驚。

同年十二月，英國第二大的蓋特維克機場也曾遭大型無人機惡意入侵和蓄意擾亂，導致全面取消班機起降逾廿四小時，造成八百多架次航班、超過十二萬名旅客受到嚴重影響。

高性能的無人機，較傳統軍事武器如戰車、軍機、軍艦來說，更具隱匿性、靈活性、低成本等特質，已是未來戰爭的重要武器。尤其軍用無人機再搭配短、中、遠程各類飛彈，或是配備生化、放射性武器，都令人防不勝防。

中共近年在無人機的研究領域投入龐大資源，不論是已用於聯合監偵的「翼龍」、「AN-205」系列無人機；或可遂行軍事攻擊任務的「利劍」；或是自以色列引進的「哈比」無人機，都可能是中共犯台的重要武器。面對具備「複雜人工智慧運算能力」的無人機時代，我國安單位除要記取各國的無人機攻擊案例外，也必須研究並建立防範無人機來犯的各種方案，如此才能有效因應此種「新國安威脅」。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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