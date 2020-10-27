社論》拆穿中國統戰及滲透的伎倆

被中國當首要併吞目標，台灣多年來飽受文攻武嚇威脅。美國白宮副國安顧問博明（Matt Pottinger）上週五在英國智庫「政策交流」的演說，指出中國在武力之外的統戰圖謀，深值我國警惕參考。

新聞工作者出身的博明，曾駐中國，被稱「中國通」。他強調，中共當年取得政權，並非完全靠軍事力量，也藉助滲透和操弄對手，統戰至今仍是中國慣用利器：外交部負責外事活動，統戰部專門搜集他國情報，影響海外居民，並聚焦外國精英階層和機構，使個人和國家政策落入有利北京為所欲為的心態。

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統戰工作包括情報、宣傳和心理誘導，且搜集並建立數百萬人檔案，運用大數據。深圳振華數據是其例，搜集了兩百四十萬外國公民資料，結合了列寧主義和數位監控工具，提國安部備供進行「攻心戰」。至於統戰對象，各國皇族、議員、法官、高官、軍人、科技專家、企業商家、教授、智囊幕僚…。「銳實力」的網羅甚廣，目的在侵蝕各國政治制度，削弱其力量，製造分裂，窒息媒體批評，並以鈔票堵住精英的嘴巴，使他們成為中國的維護者。

在宣傳上，統戰有兩個不變的主題：「未來是屬於我們的，你越早配合越好」；另一是「我們跟你們沒什麼不同，別擔心。」這兩句騙人口號，歷來構成列寧主義運動的宣傳核心。近年，還出現「一帶一路」、「人類命運共同體」新樣本。

把博明的警示放到台灣的現實加以檢驗，信而有徵。

先說宣傳口號。以上述列寧式宣傳口號為例，「中華民族偉大復興」既對中國內部號召，也把台灣拉進去，一起做「中國夢」。同樣地，「兩岸一家親」狀似和藹可親，台灣已有政客買單，也有藝人在中國央視高唱「我的祖國」。統戰伎倆多端，口號也花招百出。曾任美國國防部助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）上週五告訴台北一項國際研討會，中國一直宣稱美國會因代價太高，選擇不介入台海戰爭，但他歷數史實，直斥其非。在台灣，卻有中國協力者早已唱和，大彈「美軍根本不可能來」的首戰即終戰論調；也有以當「中國人」為傲的退將，斷言「國軍戰力是零，擋不著共軍」。凡此可見，統戰在台灣的猖狂。

與統戰一樣針對台灣的，是打入我國內部的滲透工作。前國安局副局長陳文凡去年十月到美智庫「詹姆士敦基金會」演說，指出中國過去數十年持續對台灣進行統戰與滲透工作，與台灣二十四個企業、媒體、代表廣泛聯繫，且至少已建立二十二個親中組織或政黨，並拓展了與台灣地方人士、商界、媒體的網絡，包括組織犯罪者。

這一紅色滲透，不僅吸收台灣政商軍警情治不肖者當共諜，發展組織，也打入宮廟學校，多管布建，從內部散布假訊息，入島入戶入心，經由親中媒體、網紅呼應，以認知戰影響輿情民心。有如香港模式，中國正企圖在台灣打造「親中統治聯盟」，從內部分化顛覆，為其併吞的目標做準備。

面對中國步步進逼，台灣沒有掉以輕心的奢侈。武統是有形的戰爭，統戰與滲透也是戰爭，反而因其經過偽裝而令人鬆懈，無視其威脅；尤其台灣因國家認同出問題，以致有些人錯亂敵我關係，更易讓中國有可操控的空間。民進黨完全執政以來，從國安五法修正到反滲透法制定，已一改前此馬英九政府開門揖盜的錯誤政策。然而，補足法令只是修補國安漏洞的起步，若從近年共諜及賣國者情重判輕的事實加以檢驗，國安及反制中國的補破網工作，仍有待從實務上再接再厲。

最基本的是心態與決心。中國公然把統戰與滲透工作做到台灣，是充分利用了我們的自由民主法治環境。民主台灣一切自由公開而依法，專制中國反其道而行，卻佔盡便宜，且嚴重威脅台灣的生存與發展。這方面，川普政府的作為，堪為台灣借鏡。有如博明所剴切指出，「對等」是基本概念︰如果他國損害我國利益，我必以其人之道，還治其人之身；包括針對潛在的侵略者。

以美國的富強，一旦中國野心崛起，以不當手法損及美國利益，在川普總統果斷作為之下，美國朝野兩黨形成了針對中國的新共識，台灣公眾也因此對川普好評價。中國的統戰及滲透，已是對台灣的明顯重大威脅，我們更應嚴肅認真反制。

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