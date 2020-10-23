自由廣場》遠不只瘋子與傻子

◎ 雲程

坊間戲稱此次美國總統大選是瘋子與傻子的對決，並對美國民主發展感到惋惜。

說川普是瘋子，主要是基於其長期在電視節目的表現，及對其變幻莫測談判手法所產生的印象。識者擔憂：川普的瘋狂舉措不僅分化歐洲盟國，也激化美國內部的族群對立。

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觀察川普初上任時，受到其商業經驗局限，的確以近程、單目標、量化為施政準則，優點是劍及履及避免空談，缺點則是無視長期後遺症，如對北約盟邦軍事投資過低而無禮施壓、退出ＴＰＰ、ＷＨＯ等，可能造成權力真空都是。

所幸，川普的幕僚不乏深具價值、信仰與經驗之士，即便被頻繁撤換，繼任者仍是重臣。這些重臣以歷史與結構性眼界，彌補了川普的急躁與狹隘，並重新建構美國的全球典範 － 美國開始脫離「後冷戰」近二十五年的戰略迷走。以彭斯重新定義戰略架構為首，龐皮歐接續不斷走訪各國。川普政府實現了美國、塔利班與阿富汗政府間的和平協議；締造以色列與阿聯酋、巴林等建交協議；塞爾維亞和科索沃經濟正常化等。除德國與韓國外，盟國已理解情勢輕重而重新整隊。

至於所謂川普激化美國族群對立之說，應知多元族群利益硬要被迫塞到傳統「二選一」的體制，壁壘分明自然難解。「民主失靈」早已在世界各地漸次浮現。此外，加劇全球貧富不均的元凶，是從九○年代初起流行的自由化、全球化，柯林頓政府反而是始作俑者。

談到美中是否處於戰爭狀態？這要看人們對「戰爭的面貌」如何想像而定。就熱兵器觀點，現在沒有煙硝，所以沒有戰爭，從而民主自由應不打折。但從總體戰的動員面向看，美中已進入難以回頭的根本對峙。對傳統戰爭，民主憲政自有一整套合法機制來因應；對非傳統戰爭，如敵方滲透國安部門、賄賂本國政治人物來影響政策；資助媒體、大學與智庫來扭曲國民的認知等，要如何說服人們支持，尚有相當難度。美國需要一位能指出「國王沒新衣」的小女孩。

今年美國選舉攸關典範移轉，重要性遠遠超出瘋子對傻子的浮面宣傳層次。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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