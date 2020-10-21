社論》看龐皮歐關閉孔子學院

關閉孔子學院，有些自由派可能會附和北京，批評為冷戰思維。但是，對於美中兩國的不對等待遇，所產生的不公平現象，那些自由派似乎視若無睹，甚至以中國特殊國情來合理化。圖為2010年6月，時任中國國家副主席的習近平訪問澳大利亞，為墨爾本皇家理工大學孔子學院揭牌。（法新社）

七月底，龐皮歐曾嚴厲批評：我們對中國人民張開雙臂，卻只見中共剝削利用我們自由開放的社會，派遣宣傳人士進入記者會、研究中心或中學校園、大專院校，甚至我們的家長會裡。上週，龐皮歐斷然表示：孔子學院偽裝成文化語言機構，實質為中共的外宣組織，不應該存在於美國教育機構內，他要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，今年底前必須關閉孔子學院。說來可笑，批孔揚秦是老共的政治神學，孔子學院當然不是要提倡孔子學說，其目的是從事一黨專政、霸權擴張的大外宣，以文化包裝在西方從事洗腦工程，讓學術界、新聞界等意識形態部門，不知不覺地配合北京話語，以影響民主國家的社會認知與政府決策。

孔子學院是一個典型例子，老共十分懂得利用民主國家的自由開放，宣傳敵對自由開放的價值，一如它力挺台灣同夥反獨促統的言論自由。然而，老共絕不容許民主國家在中國設置民主學院之類的機構，絕不容許挑戰「中國共產黨領導」的最高地位。所以，它可以來台灣顛覆民主秩序，卻禁止我們到中國說三道四。最近所謂的台諜案，說穿了根本不是國安事件，而是殺雞儆猴警告台灣人民，入境隨俗只有歌頌一黨專政、反獨促統的空間。極權中國與民主國家，以及兩岸之間，公然的不對等，在在說明所謂的交流，只是為老共的進擊大開方便之門。為交流而交流，給予老共顛覆本國的權利，不啻是自掘墳墓。

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多年來，中國人士來台灣四處穿梭刺探，甚至到軍事機密機關拍照，連共諜都可以趴趴走，台灣彷彿處於無政府狀態。台灣人民到中國，則只能享受歐威爾式嚴密監控。兩岸之間的不對等，堪稱專制中國與民主世界不對等的縮影。民主國家的人民不能到專制中國正常活動，是否違反國安也由北京當局來定義，而一黨專政的工具人到民主國家，卻可以打著民主反民主且備受保障。荒謬絕倫，莫此為甚。台灣、加拿大、澳洲等國家的人民，因為莫須有理由遭北京逮捕者，連基本的法律人權也沒有，反觀華為公主孟晚舟在加拿大被捕，還可以保釋住在私人豪宅、與加拿大及美國政府打官司，人權保障應有盡有。如此反差，彷彿我可以到民主國家要求自由，外人到專制中國只能乖乖服從。如此不對等，民主國家如果習以為常，早晚會被徹底顛覆。

關閉孔子學院，有些自由派可能會附和北京，批評為冷戰思維。但是對於美中兩國的不對等待遇，所產生的不公平現象，那些自由派似乎視若無睹，甚至以中國特殊國情來合理化。於是積非成是，中國人士在美國享盡自由是權利，美國人民在中國服從專制是義務。兩岸不也是這種扭曲的關係？民主被專制吃定了，真是歷史罕見的「最惠國待遇」。布蘭斯塔德的文章無法刊登於人民日報，改貼在微博也遭刪除，美國大使猶如此，一般人可想而知。NBA、好萊塢，不乏表態「黑人的命也是命」，但在中國市場蘿蔔與政治棍棒之下，自我政治審查到無以復加。民主國家習慣於內外雙重標準，簡直是對普世價值可怕的自毀。

迥異於龐皮歐對孔子學院說不，就在北京文攻、武嚇、台諜之際，台灣仍有人口口聲聲：「難道蔡政府對言論自由的箝制，要超越戒嚴時代？超越香港？」「沒有一個唱反調的媒體，是獨裁國家最鮮明的特徵。」「如果沒有讓不同聲音出現的寬度，如何說是一個言論自由的社會？」似乎甚麼性質的言論、反調、聲音，都可以在所不論。實際上，在台灣捍衛中國外宣、統戰的自由，就是認同老共「併吞台灣」的暴力。而那些人卻未曾要求北京確保台灣人民在中國說真話的自由。兩相比較，那些人可能把兩岸的不對等視為當然了吧。此所以，國民黨各表了三十年，只剩一中繩索套在脖子上。再不醒悟，恐怕更加兩岸不是人。

常言道，民主與專制的競爭，最後必定是民主戰勝。從冷戰結局來看，此言不虛。但是過程當中，民主如何自我保護，恐怕是勝負的關鍵。西方與中國不對等的「交往」，成就了老共竊盜智慧財產而來的銳實力，而西方惑於老共的特殊國情論，眼睜睜看著四十年來中國政治改革不僅毫無進展還惡化為數位集權主義。三年來，川普政府帶頭打破「交往」的魔咒，逐漸喚起了西方不切實際的幻想。一如龐皮歐所指出的，必須「堅持對等原則」，不能「讓中共制定交流往來的規矩」，「如果自由世界不改變，共產中國一定會改變我們」。一點都沒錯，這是民主國家共同的課題，也是深受其害的台灣迫切的課題。

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