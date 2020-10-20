自由廣場》論公私校合併

◎ 李基勝

以「學店」定位私校，明顯過於負面。但我自幼即常聽大人們這樣說，迄今仍時有所聞。然而除了國小與碩士班，我就讀的都是私校，卻從中獲益良多。私校同學在社會上的貢獻與成就，無一不是我望塵莫及的，我何其有幸遇到了好店家！

除了日治時期私人籌辦的台中一中，自始以公立學校登場，及私立勤益、聯合專校捐獻給國家而改制為國立大學外，不曾見有公私立學校合併者！與其說是法制不備，不如說是「關店」不易。其實，早在二○○八年「私立學校法」已全文修正，增列私校退場與換軌機制，如改營長照機構，或其他公益事業。私校關門不就是「了結現務，收取債權，清償債務，移交賸餘財產於應得者」（「民法」第四十條）；換軌營運只須依循「私立學校法」第七十一條辦理，何難之有？然迄今少見私校換軌者，成功者更少。何故？實乃「店東利益」作祟！

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既然如此，公私立學校合併，會不會陳義過高，且最後只聞雷鳴隆隆，不見滴雨落土？惟少子化現象不加劇已萬幸，廿、卅年內增加高等教育需求，並不樂觀。是以，公私立學校合併，除為私校找出路外，還能創造啥實益？店東不能從中獲益，會有成效嗎？店東要獲益，免不了又要投入大量公帑（稅收）。這樣對嗎？

教育部要忙的業務可多著呢！實無必要為此增加教育官員的負擔，況且忙上數年可能也是白做工！讓辦學不力的店家早日關門大吉吧！或許反而能激發其置之死地而後生的鬥志呢！

（作者是公務員）

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