自由廣場》從呼吸器使用看健保資源配置

◎ 李伯璋

貴報十九日報導「長期依賴呼吸器，年花健保一二二億」，內頁進一步探討因為部分家屬不忍放手，以及健保資源分配的問題。個人行醫逾四十年，臨床上看到不少病人錯過脫離呼吸器的黃金時間，以及終身必須仰賴呼吸器維生，也看過許多家屬為了是否替親人決定拔掉呼吸器，內心糾結不已，出現人性的拔河。筆者擔任健保署長多次聽到醫界對於長期依賴呼吸器的「社會現象」，認為健保給付制度需要檢討，個人也從不逃避，務實面對問題。

健保所謂「呼吸器依賴」的定義，是指病人連續使用呼吸器超過廿一天。據統計，去年全台共有一．五萬人因使用呼吸器而分散在各醫院的呼吸照顧病房、呼吸照護中心、加護病房，甚至接受居家照顧，其整體花費約達一二二億元，平均每人每年使用呼吸器的醫療費用約為八十一萬點。其中一名使用呼吸器最久的個案，因當年病毒性腦膜炎導致呼吸衰竭，迄今已達十六年六個月，累計醫療支出二三一九萬點。

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臨床上，造成長期依賴呼吸器的病因，依統計，以急性呼吸衰竭、慢性呼吸衰竭居多，其次是肺炎、敗血症等，但值得注意的是，以一○八年為例，新領呼吸器依賴重大傷病的個案有六○八二人，有四成七在使用呼吸器前卅天曾接受手術，顯示有部分依賴呼吸器的病人是因手術後尚無法恢復自主呼吸，而需要呼吸器，其中排名第一的手術是血液透析病人接受血管插管，換言之，台灣每年新增洗腎病人約九千多人，其中有兩千三百多人是呼吸器依賴病人，部分患者也許屬年紀老邁或有心血管共病的尿毒症病人，伴有心臟衰竭或肺水腫、肺積水、酸鹼值不平衡等症狀，在緊急洗腎後，仍須使用呼吸器。建議醫護人員要提早做好術前評估，可及時穩健進行透析治療，以免匆促間需使用呼吸器。在加護病房時，若有足夠照護人力，由醫護人員積極協助病人自主呼吸練習後，就有機會及早脫離呼吸器，避免陷入長期依賴困境。未來我們也會調整健保支付，鼓勵醫院成立呼吸治療團隊，提升病人急性期的照護品質，避免成為呼吸器依賴者。

台灣有全民健保，所有被保險人可避免因病而窮，或因無力支付醫療費用而不敢就醫，不論是呼吸器依賴或使用葉克膜治療，健保署都尊重醫師依臨床專業所提供之醫療服務，相關給付條件會進行滾動式檢討，至於資源是否合理使用，健保署將透過大數據分析異常申報，以及透過醫藥專家的專業審查等方式，我們也鼓勵醫師視個案情況，與家屬討論在適當時機將安寧療護納入照護方案中，讓健保資源做最有效的利用。

（本文作者為健保署署長）

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