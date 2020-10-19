新聞線上》台灣光復節是要慶祝台灣人的悲哀？

記者莊榮宏

再過幾天就是「台灣光復節」，這個節日再次提醒我們「身為台灣人的悲哀」。

一六二四年，荷蘭人挾著海上武力，打算在澎湖開市通商，但被大明帝國要求離開，而只要荷蘭人離開，就算轉往台灣發展，大明也沒有意見，因為台灣不屬於明的版圖。

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於是，荷蘭人在這一年轉往台灣建立熱蘭遮城（即今天的安平古堡），展開前後卅八年的殖民統治。

中共常常愛講「台灣自古是中國的一部份」，但明、荷交涉的這段歷史已經百分之百證明「台灣自古不是中國的一部份」。

台灣後來捲入鄭成功的「反清復明」戰爭，大清滅鄭後，才將台灣納入版圖。

但在一八九五年，甲午戰敗，大清就將台灣割讓給日本，中共老愛強調「台灣是中國不可分割的一部份」，說得跟真的一樣，但大清割讓台灣給日本的歷史，又百分之百證明「台灣是中國可以分割的一部份」，打臉老共。

大明面對荷蘭人時，台灣「可棄」；大清面對日本人時，台灣「可割」。

大清和大明若能代表中國，那就證明，在中國眼裡，台灣只是一個「可割可棄」的島嶼；而台灣人的歷史，就是被不同政權「始亂終棄」的血淚史。

台灣人原本自由自在，後來被荷蘭、明鄭、大清、日本、中華民國，不同政權，輪流接管；蒼天有眼，經由不流血的寧靜革命後，台灣人在一九九六年透過全民直接選舉選出總統，終於實現自己管理自己的夢想，滿心以為從此擺脫「台灣人的悲哀」，哪知對岸那個土匪政權卻無理取鬧，一直說台灣是他們的，糾纏不休，導致「台灣人的悲哀」到現在還沒辦法終結。

所以，十月廿五日這一天，與其「慶祝」台灣光復節，倒不如紀念發生在一九四九年同一天的金門「古寧頭戰役」，這是國共內戰時期，共軍攻陷廈門後，乘勝追擊，渡海強攻大金門，結果是登陸激戰三晝夜後全軍覆沒。

兩棲登陸作戰的難度非常高，船運的過程艱難，易遭砲擊、空襲，還沒上岸就會重大折損，即使勉強登陸，後繼兵力運補也很容易中斷，使先遣部隊陷入孤軍作戰，最後在彈盡援絕下被包圍殲滅；對中共而言，古寧頭戰役就是血淋淋的教訓。

共軍在古寧頭戰役是從廈門渡海到金門，距離不過兩公里，就打到全軍覆沒，倘若要登陸距離更遠的台灣，其難度何止千百倍。

白宮國家安全顧問歐布萊恩近日分析，共軍目前能力尚不足以對台灣進行兩棲登陸戰，且可能因美軍介入反而自陷險境；歐氏此言是持平之論，中共若對台發動兩百公里渡海登陸作戰，最終只會使共軍淪為海上活靶，中共再蠢也不可能打這種死傷慘重的仗。

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