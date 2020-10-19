自由廣場》潛艦搜救與安海計畫

◎ 張豐麟

據報導，國防部在十月十二日公佈代號為「安海計畫」的海軍「新型救難艦」原型艦新建招標作業，招標公告顯示，即便歷經今年四月、八月及九月的流標，且國內造船廠曾向軍方反映，認為價格過低恐無利潤可言，但是新型救難艦的儎台建造金額仍為二十九億七五一六萬元，全案如包括儎台、武器系統及救難配套設備等，總金額將達三十六億五八○○萬元。其配備的救難系統，包括可達水深一百公尺的水下救難潛水鐘，以及可在水深五百公尺作業的ＲＯＶ水下遙控載具系統，將可提升海軍在深海救援的能量。

台灣海軍艦隊中，除了政府高層用來宣傳爭取潛艦自製的茄比級潛艇是廣為周知，且曝光率最高的骨董艦之外，較少為人所知的是海軍尚在操作的兩艘大湖級救難艦（又稱大字號救難艦），船齡已達七十七歲，比現役的任何一位海軍士官兵年紀都要大上一截。對於海軍目前保有茄比級海獅、海豹及劍龍級海龍、海虎潛艦，與建造中的八艘ＩＤＳ自製潛艦來說，僅靠兩艘阿公級的大湖級軍艦負責潛艦救難，實在是明顯力不從心，終於在民進黨籍立委蔡適應的推動下，國防部將新型救難艦換裝「安海計畫」時程大幅提前十年。

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潛艦搜救技術可謂是專業中的專業，相關人才的培養與訓練，至少需要三年以上。參照俄羅斯於二○一五年自北約國家引進深海潛艦搜救技術（SRDRS）及設備，於二○一八年才宣布具備一定規模的作業能量，可以看出其技術的難度不低。目前相關技術仍以歐洲系統為主流，台灣海軍或可藉由此一艦種的低敏感性，再次打開與歐洲各大廠的合作之窗。

首先，救難艦（ＡＲＳ）在國際市場上並非攻擊性武器，且基於人道理由，台灣要從歐洲取得技術授權在台國艦國造並非難事，北約聯盟國家向素來不友善的俄羅斯輸出相關技術就是例子。其次，目前自製防禦潛艦（Indigenous Defense Submarine，簡稱IDS）期程超前，首艦應可如期於二○二四年下水，在國際上尋求有成熟經驗的國家技術輸出，手把手的由老師傅帶領學習專業潛艦救難技術，才有可能在新一代ＩＤＳ服役前，如期如質獲得完整的潛艦搜救能力，也唯有如此，一支完善的潛艦戰隊方能確保海運航路的安全與暢通。

（作者為國立大學員工、論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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