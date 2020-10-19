自由廣場》GDP3% 用國防預算確保美國援台

◎ 姚中原

國防預算是台灣向國際社會展現自我防衛決心最明顯的實質內容，但台灣目前的國防支出究竟占ＧＤＰ的百分之多少，國外對台灣國防預算的認知，很明顯的，有極大的落差。國安單位恐應適時的正式公布資料，以免讓過時或錯誤的數字，混淆國際視聽。

日前路透報導，針對美國是否會以軍隊介入並保護台灣等台海安全問題，美國國家安全顧問歐布萊恩十月七日接受媒體訪問時表示，「台灣不能只花國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一或百分之一．二在國防上，就希望抵擋七十年來大幅擴張軍力的中國；台灣一直以來，就是如此」。

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以上明顯有誤的台灣防衛支出數字，經全球知名的國際媒體報導出去，恐不利台灣欲展現自我防衛決心的國際宣傳，政府不可掉以輕心。

過去四年，在蔡英文總統的第一任任期內，國防預算每年所占ＧＤＰ的比例，確實是連百分之二都不到；甚至蔡總統第一任的後兩年國防預算編列，更是只占一．八四％左右。但蔡總統二○二○年五月連任後，立即指示行政院，在國家安全範疇下，儘可能籌措國防所需經費。根據中央社資料顯示，民國一○九年度，國防部預算編列為新台幣三五八○億元，再加上對美國採購F-16V戰機等特別預算更高達四一一三億，創歷年新高，國防預算占ＧＤＰ比率達二．三％。

過去一年多來，中共解放軍在台海周邊區域擴大機艦演習、頻頻繞島巡航，甚至近來共機更集體跨越海峽中線等侵擾行為，對台灣安全威脅極大。因此要求我國的國防預算，至少編列至ＧＤＰ的三％，向來是美國對台灣的重要期許。例如「美台國防工業會議」十月六日閉幕，美國國防部印太代理助理部長海大衛致閉幕詞表示，中國對台灣的威脅是印太安全挑戰的一部分，美國會持續鼓勵台灣大量投資具致命性能的武器是安全保證，雖然台灣的國防預算已增加至四千億元是正確方向，但仍不足。

總而言之，台灣除了持續投資不對稱作戰計畫，加強各種飛彈防禦能力，加緊發展潛艦之外，未來應持續投入更多經費加強國防力量，並進行軍事改革，且公開讓國際社會了解到，台灣全體人民確實有堅強的抗敵意志及防衛決心，絕不會讓敵人輕易來犯。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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