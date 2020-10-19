自由共和國》黃主文／ 蔡英文的大時代已經來臨

李登輝總統生前在他心目中對蔡英文和馬英九有天壤之別的評價。（資料照）

黃主文／前內政部長、前總統府資政

隨着國際情勢轉變，蔡英文總統正帶領台灣走在正確的方向上，翻轉了馬英九和國民黨的一中路線，蔡英文總統的大時代已經正式來臨。（資料照）

李登輝總統生前在他心目中對蔡英文和馬英九有天壤之別的評價，一九九八年國民黨提名馬英九參選台北市長，時任市長的陳水扁有八十％以上的施政滿意度，競爭激烈，選情膠著，選舉日迫在眉睫，馬英九心急如焚，欲請李總統在選前造勢之夜為其站台助選。我曾親聞李總統用台語說「這個人是哈佛博士，帶頭反對總統直選」，沒有要為馬英九站台之意。然而選前造勢之夜，李總統卻到場並舉起馬英九的手，問馬你是什麼人？套招讓馬說「我是新台灣人，吃台灣米喝台灣水長大的」。投票當天因我兼任中選會主委，依慣例陪總統到投票所，我一早到了總統官邸，聊天時總統問我選情如何，我說「因為你的助選馬至少多了五％的選票，選舉會翻盤馬英九會當選」，總統聞言，表情錯愕，不發一語。開票結果，馬贏陳五％當選台北市長。

蔡英文是英國倫敦政治經濟學院法學博士，是李登輝總統的重要智囊，善於談判，任職國家安全會議諮詢委員時，是台灣加入國際貿易組織（ＷＴＯ）的談判首席代表，她也是一九九二年「辜汪會談」的代表。一九九九年七月九日李登輝總統接受德國之聲專訪所提台灣和中國是「特殊國與國的關係」理論的起草人，深獲李登輝總統賞識。總統大選李登輝總統抱病替她站台，去年年底李登輝基金會募款餐會，李總統坐輪椅進入會場，由女兒李安妮代為宣讀講稿，懇請各界支持蔡英文總統連任，可見她在李登輝總統心目中的地位。

請繼續往下閱讀...

馬英九為了完成他父親馬鶴凌的「化獨漸統」遺志，從擔任八年的總統到卸任後四年多來，不惜出賣台灣，藉「九二共識、一中各表」欲將台灣推向中國。其實「九二共識、一中各表」是二○○○年四月二十八日時任陸委會主委蘇起所捏造出來的，當時陳水扁即將於五月二十日接任第十任總統，如果真有「九二共識」何以要等八年，李登輝總統忙於辦理移交時發表。又大陸政策係總統職權，何以李總統不知情。「辜汪會談」媒體大量報導，雙方都承認沒有共識，所以媒體戲稱雙方達成「沒有共識的共識」。可見蘇起利用民進黨即將執政前夕，硬將一中架構的緊箍咒框架在台灣的頭頂上，來牽制民進黨的大陸政策。如今，中共利用國民黨的「一中各表」演化為「一中原則」，再進一步想要達成「一國兩制」，完成統一大業。

去年一月二日中國主席習近平發表「告台灣同胞書四十週年」提出所謂的「習五條」，再三強調「一國兩制、和平統一」，沒有馬英九一中各表的空間。當天蔡英文總統即刻以堅持「四個必須」回嗆，堅決反對一國兩制，中國必須正視中華民國存在的事實和二千三百萬人民對自由民主的堅持等。蔡英文辣嗆習近平贏得台灣人民的掌聲，封她為「辣台妹」，今年一月十一日總統大選，蔡英文以八一七萬票，壓倒性的擊敗了國民黨候選人韓國瑜。

中國武漢肺炎肆虐全世界，已經引起各國的不滿，尤以美國受害最為嚴重，此次疫情暴露了依賴中國供應各項物資的危險，加以美中的對抗，全球供應鏈的調整勢在必行。繼美國衛生部長阿札爾率團訪問台灣之後，美國國務院第三把手國務次卿柯拉克於九月十七日率團前來，這是四十一年來美國訪台的最高層級官員，意義非凡，兩國高層經濟與商業對話，必將展開。七月十六日美國駐聯合國大使克拉夫特與我駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐，克拉夫特稱此為「歷史性會面」，並稱美國正在推動台灣重返聯合國，此等都證實了美國對台灣的重視。捷克參議院議長韋德齊率八十九人的龐大訪問團來台參訪，並在立法院演說，說「我是台灣人」，博得全體立法委員起立鼓掌近三分鐘。這些等等都是蔡英文總統在外交上的重大成就。

近年來，中共主席習近平為了他的偉大中國夢，除了年年增加國防預算外，並在南海島礁建立軍事基地、機場跑道，欲把南海劃歸為中國內海，引起美國川普總統的不滿，故意將各類軍艦或航空母艦在南海航行，甚至做軍事演習。川普為了圍堵中國，已經建立印太戰略夥伴，台灣位居西太平洋第一島鏈的樞紐，已成為戰略夥伴之一員。美日安保條約所謂「周邊有事」，據我日本友人前日本防衛廳長官玉澤德一郎斬釘截鐵的告訴我，所謂「周邊」當然包括台灣海峽。所以每次台灣有重大事件發生，例如一九九六年的總統直選產生中共發射飛彈的危機，美國獨立號與尼米茲號航空母艦部署台灣近海，今年以來美艦已有十次以上在台灣海峽巡弋。加以美國以先進戰機F16V及其他先進武器，如阿帕契攻擊直升機，艾布蘭主力型戰車等等售與台灣。近日路透透露美國政府正計畫進一步售台七種武器，包括智慧水雷、巡弋飛彈、陸射魚叉飛彈、海馬斯多管火箭、大型無人機等等，建構台灣成為刺蝟化的「台灣堡壘」。

「上兵伐謀、其次伐交」，蔡英文總統精於謀略，長於外交談判。近月以來，政府藉武漢疫情控制的耀眼表現，受到世界各國的矚目，把台灣推上了國際舞台。適時對美豬的開放進口，也受到美國的回應，兩國即將展開「經濟與商業對話」。ＡＩＴ也強調，美國將台灣視為印太戰略的重要夥伴，台美之間雖無軍事聯盟之名，但卻有聯盟之實，馬英九的「首戰即終戰」說，實在不值一駁。隨著國際情勢轉變，蔡英文總統正帶領台灣走在正確的方向上，翻轉了馬英九和國民黨的一中路線，蔡英文總統的大時代已經正式來臨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法