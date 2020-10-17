自由廣場》泥塑的「祖國」

◎ 王國論

疆獨、藏獨、蒙獨、港獨、台獨，現在的「祖國」，無處不獨，套句賣菜郎的話，從來沒有像現在一樣「風雨飄搖」。

情勢再這樣下去，緊接著，會不會是川獨、桂獨、東北獨？獨得讓習皇倉皇失措！

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「祖國」被台灣李明哲、鄭宇欽、李孟居之輩，主張「分裂國土」，做了對祖國「有傷害」的行為，於是像泥土遇水般裂解，這是李明哲等人被強加的原罪。

祖國的被「四面八方獨」，是祖國太脆弱了？還是李明哲、鄭宇欽、李孟居之輩神力無窮？像切格瓦拉天生革命家，有到處搧風點火的能力！

但僅因視察深圳特區四十週年，中國就下令「無人機」數天不得升空，最好習皇這趟南巡不要受點風寒，否則，難保過幾天「無人機」亦被認罪。

輸出病毒，搞戰狼外交，終招來舉世各國大反彈，現在，這個國家就只有靠自我催眠，是個愛好和平的民族，沒有侵略他人的基因，將一切的一切甩鍋「台諜」。

眾所周知，習皇絕非有被迫害妄想症，這祖國四面八方被獨固是事實，但甩鍋「台諜」則是居心叵測；台灣揚名在外的是「護國神積」，絕非台諜，如此吹捧，台諜定會嚇出一身冷汗。

現在，面對二○二五強國夢夢碎，又羞於啟齒攀交台灣的「護國神積」，大概只有耍弄耍弄台諜，聊以自慰。

至於神經大條，吃了眼前虧的李明哲、鄭宇欽、李孟居們，看來不慎落入他人手中，就阿Ｑ點吧，好歹這祖國搞不好，過沒兩三天真垮了，您等可是與革命家切格瓦拉永留名，大概就是孫大寇之輩分。

（作者為律師，高雄市民）

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