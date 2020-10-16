自由廣場》重複使用一次性醫療器材 小心賠不完

◎ 謝炎堯

媒體報導，衛福部即將開放一次性使用醫療器材的重複使用。衛福部必須多方考慮，慎重規範，否則將來一定會發生許多醫療糾紛和賠償爭議。

一次性使用醫療器材的原文「Disposable medical device」，包括︰「不重複使用，用完即丟」或「不可以重複使用」的醫療器材。前者是基於經濟成本效益計算，洗滌、消毒和包裝的費用大於新品價格，例如注射針筒用完即丟，簡單明瞭易懂，沒有爭議。

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「不可以重複使用」，是因為重複使用對病人的安全健康可能發生不良後果，不值得冒險省錢，因此，生產廠商事先以書面警告說明「不可以重複使用」。醫療機構如果不遵照廠商的警告，重複使用醫療器材，導致傷害病人，甚至造成病人死亡，受害者只要聘請精明能幹的律師，要求專家參審，再聘請擁有倫理良心的專家擔任證人，醫療糾紛訴訟可連戰連勝。因為醫療機構無法證明員工的確洗滌乾淨使用過的醫療器材，也無法證明員工的消毒過程沒有疏失，或是沒有遵照醫療器材說明書使用，即是過失。衛福部一向藉「專家鑑定」或「專家會議」，用「無關」兩個字將大事化小事到無事，在實施司法新制後，此路不通。

一條心導管的價格超過新台幣一萬元，一次檢查至少需要使用兩條，從前美國用完即丟，但是加拿大經消毒後可重複使用六次。重複使用時，心導管變軟，操作比較困難，可能影響檢查品質或延長檢查時間，最嚴重的是折斷導管。自從發現狂牛病的感染原Prion無法以氣體或液體消毒乾淨後，不能以高溫消毒的心導管，全世界都禁止重複使用。

抽痰用的吸管，價錢不貴，可是抽痰次數頻繁，累積下來，費用負擔也相當沉重，因此，美國疾病管制中心允許重複使用，但是同時制定重複使用規範，避免細菌感染。抽痰場合有醫院和居家的差異，也有使用呼吸器、插管、氣管切開和以上皆非的不同。請衛福部必須尊重生產廠商的建議、警告和使用指示，參考美國疾病管制中心的規範，不厭其詳地逐一品項制定使用指引。

（作者為台灣大學醫學院內科退休教授）

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