自由廣場》辦個單純的運動會吧！

◎ 楊蘭映

在台灣，運動會，充滿著面子文化。學生們努力排演整齊劃一動作，努力表演給長官嘉賓們看，只為了得到稱讚甜頭，而各種競賽常常也是為了滿足面子。

在面子文化下，許多不夠優秀的孩子，只能陪襯這些上場的孩子；為了表演競賽好看，還有各種身心障礙的孩子們，也無法一同參加。

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在歐洲許多國家，小學運動會就單純是運動會，將全校分成幾組，沒有競賽，也沒有各種長官致詞，有的就只是操場上所有孩子們努力參與各種運動項目。

如同在台灣小學的游泳課，我覺得也是很好的做法，除了身體不適合下水，原則上同學們都要努力下水學習，每一階段課程結束後會讓學生知道自己目前大概是什麼級別，按照教育部可分成十級，分別是海馬、章魚、蝌蚪、海獺、企鵝、海豹、鯊魚、海豚、鯨魚、劍魚，成為劍魚很好，不擅長屬海馬級也沒關係，大家都要盡力參與，一級一級努力往上學習，不為競賽，只為多學一種游泳技能強身健體，似乎對學生們實質上更有幫助。

當然，每種想法都有不同的擁護者，尤其是華人社會的文化下，面子文化不能少。不過身為台灣老師，仍有一個夢，期待有一天台灣有個只給孩子運動的運動會，在那個操場上的運動會就只是運動，沒有誰需要獎牌錦旗的面子文化，也沒有誰必須刻意努力表演給長官嘉賓稱讚的討好文化，更別提落落長的致詞，有的只有在操場上快樂運動追求成長進步的學生們，沒有人因為什麼原因會被冷落在角落陪襯，全部學生都可以上場，名次輸贏的心理罣礙通通都沒有，只有學生們使盡全力大展身手、揮灑汗水，專注美好的單純健康運動會。

（作者是國小教師）

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