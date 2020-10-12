社論》有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺

十月十日中華民國生日，台灣人民守候在一起，祝福台灣在「疫火」中重生，更祈願能對多災多難的世界盡一分心力。同時，蔡英文總統對於中共軍機艦一再挑釁，堅定表達「我們不會冒進，也會堅守原則」、「不畏戰，不求戰」的立場。蔡總統並呼籲，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。遺憾的是，中共當局仍然粗暴回應，指斥這些講話「延續對抗思維和敵對意識」，讓兩岸失去理性對話，化解危機的契機。

蔡總統對兩岸關係的表態，不卑不亢，既未示弱，也未示好，可說一方面站穩維護台灣主權的立場，但也試圖開啟一扇兩岸對話的機會之窗。然而，意圖以武力霸凌台灣的中共領導人，一向無視民主台灣的存在，對於蔡總統的談話，一貫予以扭曲、貶抑，乃在吾人意料之中，不足為奇。事實上，中共近日對台秀肌肉的騷擾行徑，乃是對台政策的必然結果，無論如何它是不可能坐上談判桌，也不會以對等尊嚴方式對待台灣。首先，一旦與台灣談判，就價值觀、制度與生活方式的對比，海峽兩邊早已經是不同的世界。中國在中共打著「中國特色社會主義」旗幟的統治下，專制獨裁升級為數位科技層級，全面掌控人民的生活，徹底扼殺民主基本人權，讓反對者無所逃於天地之間。而台灣則歷經本土化、民主化的寧靜革命後，已是主權獨立的民主國家，所有國民都得到自由與平等的保障。換言之，這兩種制度與生活方式，形同水與火，無法共存。中國特色的社會主義對於台灣人民可說沒有任何吸引力。尤有甚者，即便中國近年最自傲的經濟成就，那也是十三億人口撐起的龐大經濟規模，就平均國民財富而言，中國可說遠遠不如台灣。兩岸存在這些本質上的差異，中共怎可能透過談判，而非威逼的手法，讓台灣人民自願接受其專制獨裁的統治？

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更重要的是，回顧外來政權四百年的殖民歷史，此刻是南島民族原鄉的台灣，本土認同與生命共同體意識最凝固的時候。無論原住民、漢人移民、隨著蔣政權來台的中國大陸難民、與近年透過婚配、移民而來的新住民，絕大多數人都已經融合在民主自由與多元的社會中，成為一家人。這些溫柔敦厚、文明好禮的自由人，也成為世人讚譽的最美麗的風景。反觀那些統治過台灣的外來政權，只是因緣際會成為短暫的過客，絕對不是這塊土地的永久主人。可笑的是，從未統治過台灣的中華人民共和國，竟然厚顏宣稱「台灣是其不可分割的一部分」，並以併吞台灣作為「中華民族偉大復興」的祭旗。如此缺乏歷史依據與現實感的領土主張，本質上就是一種霸權心態的反映，並非合乎國際法的文明行為，要強加在台灣人身上，只有使用武力一途了。這就是中共堅持台灣必須接受一中原則的賣身契，才願意進行談判的真正原因。

其實，中共不願意與台灣對等談判，繼續對台武嚇，固然造成台海「兵凶戰危」的危機，卻無法動搖台灣人民走自己路的決心。只有內部附和中共的聲音，才是台灣真正的危機所在。台灣過去的統派，包括兩蔣及威權時代的國民黨，即使主張反攻復國的統一立場，但反對中共，亦是絕不動搖的核心立場。而今天打著「一中各表」，走統派路線的藍營大老、退將，卻放棄了「反共」，將統一的價值置於民主自由的普世價值之上，這與已經將民主自由視為陽光空氣般的台灣人民漸行漸遠，形同向獨裁政權低頭投降，注定了不得台灣民心，乃逐漸泡沫化、邊緣化。

台灣對抗中國是一條崎嶇坎坷之路，同時卻也有更多台灣人民看到了台美斷交、台灣淪為國際孤兒四十年以來最好的機會。台灣人民一向樂觀正向，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」。國民黨近日的種種作為，似乎力圖擺脫親中的污名，若能下定決心與那些親中大老切割，甚至駁斥那些「首戰即終戰」、「台灣戰力是零」，以及敵我不分的「我反戰」等謬論，跟台灣人民站在一起。那麼在朝野團結合作下，台灣就能真正擺脫中國的糾纏，與全球的民主夥伴形成價值同盟，捍衛人類的文明、台灣的民主與生活方式。

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