自由廣場》（青年時評）談國民黨與中華民國改名

◎ 陳冠甫

中國國民黨立委林為洲十日參加黨自辦的國慶升旗後，拋出國民黨該「去中國化」改名議題，引發關注。特別國民黨內馬上傳出「不願具名的中常委」稱「黨內沒有人會討論，這是庸人自擾」。是否會如前幾次馬上就被黨高層消音，仍待觀察。

特別的是，林為洲選在國慶日，也是一九一九年十月十日「中華革命黨」改名「中國國民黨」的紀念日，他不只喊出去掉黨名「中國」兩字，而且點出其中「我們認定的中國，當然是指中華民國，但容易與對岸的中華人民共和國混淆」的硬傷。

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林為洲的提案不難理解，除了希望撕下國民黨就是中國黨的標籤，更重要的是能夠促進國民黨與藍營支持者的討論，甚至進一步改變烙印的中國圖騰，成為真正本土政黨，才有利於幫助國民黨跳脫政治版圖日漸縮小的窘境。

中國國民黨黨名，如同中華民國國號與台灣毫無關聯性的矛盾一般，就算能夠理解「我的國家是台灣，現在的國號叫中華民國」的說明，國際社會也無法清楚區分，我國與中華人民共和國的差異。日前護照改版，放大英文Taiwan，縮小Republic of China，正是要處理原英譯容易被誤為「中華人民共和國」的老問題。

中華民國是否還代表全中國？國族意識的民調答案十分明顯，現在並非最大問題。多數台灣人不想被當成中國人，就像身為立法院黨團總召的林為洲，不願再被視為中國黨，也無須太意外。

修改國號涉及高門檻修憲程序，不比國民黨自己改名容易，卻也不是沒有權宜做法。例如，國民黨英文譯名早就使用Kuomintang，而不是The Chinese Nationalist Party。先前也曾有立委建議國號英譯改為Republic Of Taiwan，因為英譯不觸及憲法內用詞，較無疑慮。

在我國完成修憲、甚至制憲公投前，這不失為一個告訴國際友人，區別台灣與中國的一個簡易方法。相信部分如林為洲一樣，不想與中國有牽連的國民黨人，也願意支持。

（作者為臺北大學法律所國際法組研究生）

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