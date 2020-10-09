自由廣場》談保存烏坵「新娘房」據點

◎ 高丹華

金門立委陳玉珍在近日質詢中，再度向內政部長徐國勇表達地方鄉親想要縮小金門國家公園範圍的心聲。國家公園的設立雖然對當地有諸多管制及限制，但卻能有效地保存文化遺址，因此我想在此呼籲，金門不要的國家公園，我們烏坵需要。

烏坵的「新娘房」據點歷史悠久，也曾是許多戍守在此地的軍人的回憶。但隨著當地軍力的緊縮，已經沒有人力繼續維護此地，新娘房據點早已荒廢多時。斑駁滄桑的古砲矗立於此，任其風吹雨打，幾乎快要支解；去年意外翻覆的貨輪至今已滿一年，仍未打撈上岸。油汙嚴重汙染海岸，卻無人能管；沿岸繁忙的中國漁船過度捕撈，造成海域資源的浩劫等。這一切問題存在已久，且在慢慢的侵蝕這個美麗的島嶼，我們不應該坐以待斃。

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國家公園的設立，使金門境內保存了完整的閩式建築和洋樓，自然生態方面則有水獺的保育等。又比如澎湖，因為有國家風景區的設立，因此有法源依據及資源去保存當地的自然生態和歷史文化。

烏坵也有豐富的戰地遺跡和自然生態，但在長期軍管之下，往往嚴重忽視了文化保存的重要性。既然軍方已經沒有多餘的人力去維護新娘房據點，那請內政部將新娘房據點附近規劃為國家公園，讓更多民間的力量和國家法治進入這個地方，讓新娘房據點再次展現其歷史風采，讓烏坵的故事繼續傳承下去。

（作者為烏坵文史工作者）

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