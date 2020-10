自由廣場》雙廿年，雙十節

◎ 曾泰元

二○二○.十.十,適逢雙廿年的雙十節(「廿」讀「ㄋㄧㄢˋ」),本是個漂亮的數字組合,彷彿吉兆高懸,喜慶雙重,祥和翻倍。然而,現實不僅不如想像中的浪漫美好,二○二○年居然還是個英文所說的annus horribilis(「可怕的一年」,借自拉丁文)。年初開始,新冠爆發,疫情肆虐全球,各地災難頻傳,世界政經局勢動盪不安。

台灣縱使有些小波瀾,整體情況還算平穩,某些事蹟甚至讓國人引以為豪,knock on wood(「敲敲木頭」,西方驅災避厄的傳統習俗),我們不能自誇,以免福氣夭折,好運被追回。願福氣常伴,好運常在,上天繼續庇佑。

請繼續往下閱讀...

十月十日是中華民國的國慶日,綜觀寰宇,這可稱得上是我們獨一無二的亮點。怎麼說?

各國幾乎都有國慶日,標誌著自己成為主權國家的日子,背後所代表的是獨立/革命紀念日,是憲法頒佈日,或是君主/守護神生日,抑或是其他重要的日子。國慶日的英文,許多國家用的都是統稱式的National Day(「國慶日」,字面為「國日」),常見的還有Independence Day(「獨立紀念日」,字面為「獨立日」)、Republic Day(「共和紀念日」,字面為「共和日」)、Constitution Day(「憲法日」)。

我們的國慶日不與他國共享名稱,有自己專屬的「雙十節」,英文翻成Double Ten(字面為「雙十」),而且還被收進美國權威的《韋氏詞典》。放眼全世界,這種地位與待遇實屬罕見,可謂舉世無雙,他國的國慶日難以望其項背。

《韋氏詞典》是這樣定義Double Ten的:「October 10 observed by the Republic of China in commemoration of the revolution of 1911」(十月十日,中華民國所慶祝的節日,用以紀念辛亥革命)。韋氏在詞源裡補充說道,英文的Double Ten「首見使用」(First Known Use)於一九四○年,此乃翻譯自國語的「雙十」,因其為第十個月的第十日。

二○二○雙廿年,世界讓人憂。一○一○雙十節,想到我們的國慶日如此獨特,我們的國家表現不凡,knock on wood(敲敲木頭),更應心懷感恩。但求國運昌隆,福佑台灣。

(作者是東吳大學英文系副教授、前系主任)

