自由廣場》雙廿年，雙十節

◎ 曾泰元

二○二○．十．十，適逢雙廿年的雙十節（「廿」讀「ㄋㄧㄢˋ」），本是個漂亮的數字組合，彷彿吉兆高懸，喜慶雙重，祥和翻倍。然而，現實不僅不如想像中的浪漫美好，二○二○年居然還是個英文所說的annus horribilis（「可怕的一年」，借自拉丁文）。年初開始，新冠爆發，疫情肆虐全球，各地災難頻傳，世界政經局勢動盪不安。

台灣縱使有些小波瀾，整體情況還算平穩，某些事蹟甚至讓國人引以為豪，knock on wood（「敲敲木頭」，西方驅災避厄的傳統習俗），我們不能自誇，以免福氣夭折，好運被追回。願福氣常伴，好運常在，上天繼續庇佑。

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十月十日是中華民國的國慶日，綜觀寰宇，這可稱得上是我們獨一無二的亮點。怎麼說？

各國幾乎都有國慶日，標誌著自己成為主權國家的日子，背後所代表的是獨立／革命紀念日，是憲法頒佈日，或是君主／守護神生日，抑或是其他重要的日子。國慶日的英文，許多國家用的都是統稱式的National Day（「國慶日」，字面為「國日」），常見的還有Independence Day（「獨立紀念日」，字面為「獨立日」）、Republic Day（「共和紀念日」，字面為「共和日」）、Constitution Day（「憲法日」）。

我們的國慶日不與他國共享名稱，有自己專屬的「雙十節」，英文翻成Double Ten（字面為「雙十」），而且還被收進美國權威的《韋氏詞典》。放眼全世界，這種地位與待遇實屬罕見，可謂舉世無雙，他國的國慶日難以望其項背。

《韋氏詞典》是這樣定義Double Ten的：「October 10 observed by the Republic of China in commemoration of the revolution of 1911」（十月十日，中華民國所慶祝的節日，用以紀念辛亥革命）。韋氏在詞源裡補充說道，英文的Double Ten「首見使用」（First Known Use）於一九四○年，此乃翻譯自國語的「雙十」，因其為第十個月的第十日。

二○二○雙廿年，世界讓人憂。一○一○雙十節，想到我們的國慶日如此獨特，我們的國家表現不凡，knock on wood（敲敲木頭），更應心懷感恩。但求國運昌隆，福佑台灣。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

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