社論》中國不是台灣的敵國？

三十位立委提案修法，擬增訂為宣傳目的而在公共場所懸掛、展示中國五星旗，將處一萬元以上、五萬元以下罰鍰。領銜的王定宇強調，為免混淆敵我意識，應禁止進行違反國家認同、配合中國對台灣統戰的政治宣傳；此一規範不適用經主管機關核准的會議、活動或依國際條約、慣例為之者。這一提案，贊同者眾，但有人認為有限制言論自由之虞，也有人指現行法令未確立中國是敵國，將影響其立法的基礎。

這一提案其實反映台灣當今面對的根本問題，也就是：中國是不是我們的敵國？

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只要在街頭訪問一般庶民，絕大多數人對此一問題的答案是肯定。民主台灣與世界各國為友，對他國毫無領土野心，當年老蔣時代曾高喊的「反攻大陸」早已斷念；唯一的安全或生存威脅，來自台海對岸中國。中國要吃掉台灣，野心外顯，長年不改；文攻武嚇是一貫手法。於是，滲透、顛覆、分化、收買、統戰，是來暗的或軟的；從早年叫囂「血洗」，到近來的機艦騷擾、飛彈試射、國際打壓、「武統」恐嚇，是用明的或硬的。它併吞台灣，明暗都來、軟硬兼施，企圖完成「中華民族偉大復興」，公開揚言且毫不隱瞞。如果這不是敵國，什麼才是敵國？

面對如此惡鄰，我國在政治、法律上卻未以敵國視之，以致衍生諸多問題與爭議，也危及國家安全或生存。其例不勝枚舉。

這次立委提案所針對的，是近年常見的乖張現象。從台北一○一廣場到火車站等公共場合，時見中華愛國同心會、中華統促黨等團體、政黨公開高舉或懸掛五星旗，引發爭議和衝突不斷。同樣地，藝人歐陽娜娜最近以「中國台灣」藝人名分，在央視高唱「我的祖國」，為其國慶歌頌，幫中國挫折台灣，廣受撻伐。主管機關該罰不罰，以「國人自有公評」低調處理，姑息養奸，招致不少批評。

更嚴重的，危及國家安全罪行確鑿的案件，儘管檢方偵辦雷聲大、法院判決卻雨點小的案例屢見不鮮。高檢署最近公布統計，二○一五年至今，各地檢署偵結起訴違反《國家安全法》的案件兩百二十二件，卻僅十九件判處六月以上徒刑，其餘九成都可易科罰金不坐牢。其中，號稱台灣史上最大共諜組織案主謀鎮小江，獲輕判四年；首位以留學生名義來台灣為中國發展組織的周泓旭，也僅判刑一年二月。中國間諜前來活動，或台灣人出賣自己的國家，所付代價甚低；罪刑不具威嚇力，對國家安全實已構成極大危害。

台灣對來自敵對惡鄰且危及國安的罪行從輕發落，實令人匪夷所思。其癥結，在於相關法律對「敵對國家」未清楚定義，法制、刑度與執行都有欠缺。中國自然樂於充分利用這一漏洞，大肆從內部進行對付台灣的工作，以致「共諜趴趴走」的怪象橫生，台灣國安漏洞明顯，有時連美國對我出售精密先進武器都不無顧慮。

在彌補國安漏洞的至關重要工作中，常出現的阻力，是以言論自由為由，放任配合來自中國的文宣統戰，宣稱這將使民主台灣與專制中國一個樣，這是似是而非的不當比擬。以歐陽娜娜為例，她當然有表演的自由，但選歌和場所顯然配合或討好北京當局，壓制台灣，就應受譴責或依法論辦。

以言論自由為歐陽娜娜或在台灣的五星旗滿街走辯護，無視言論自由非可無限上綱，否則以言論誹謗或侵害他人權益者即可恣意為之。更重要的，除非中國藝人前來台灣參加雙十節唱愛台灣的歌曲，回去也能無事；對等、尊嚴的雙邊交流，才是台灣人民所應強調而要求中國踐行的。事實上，舉世皆知中國最欠缺言論自由，歐陽娜娜在中國當然沒言論自由；以言論自由為此事辯護，只是充當中國壓制言論自由的幫凶。

九月下旬，紐約市警局一名藏族出身的警員昂旺涉嫌為中國當間諜，刺探當地西藏社區。警方說，昂旺背叛了美國、陸軍及市警局，檢察官要求法官羈押不得保釋；若被定罪，他面臨最高五十五年的徒刑。美國並未把中國當敵國，但對背叛者從嚴處置。

面對中國步步進逼，台灣要嚴肅思考的因此是︰對於為惡鄰工作的間諜和背叛者，我們有睜一隻眼、閉一隻眼，情重法輕，繼續姑息縱容的奢侈嗎？

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