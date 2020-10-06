自由廣場》人口負成長 嚴重衝擊台灣

◎ 李伸一

由於年輕人結婚率下降及晚婚現象，生育率降低，加上醫療進步、生活水準提高、平均餘命延長，台灣自二○一八年起邁入高齡社會。依內政部公布今年一至八月人口數，死亡人數為一一六三八九人，出生數為一○五一六一人，人口自然增加負成長一一一二八人，也就是第一次出現人口自然增加數由正轉負。自從台灣兩年前邁入高齡社會起，出生嬰兒平均每年以八、九千的人數不斷減少，相對六十五歲以上人口數又大幅增加，已成為全球人口結構快速老化的國家之一。另依國家發展委員會公布的「二○二○年至二○七○年人口推估」報告，台灣人口提早兩年於今年轉為負成長，六十五歲以上人口在二○二○年占總人口數十六％，而到二○二五年占總人口二成，提前一年達成，正式邁入國際定義的「超高齡社會」。

人口負成長的高齡社會，未來除了造成台灣產業結構失調，勞動人口減少外，在經濟社會面也造成極大衝擊，軍公教退撫基金雖經年金改革，財務有所改善，但財務虧損仍將逐年增加，勞保基金因生育少、餘命長，將加劇收支不平衡，精算報告推估二○二六年可能破產。人口負成長、勞動力減少，但勞動人口中高年齡層增加，且隨著老年人口增多，醫療與長照需求快速增加，導致醫療資源供應不足，長期照護人力短缺，政府財政及稅收減少，但貧困及弱勢族群補助增加，再加上年輕族群薪資偏低，房價相對薪資偏高，對將來沒有安全感，因此對台灣經濟及社會的影響，儼然已升級為國家安全問題，不容小覷。

請繼續往下閱讀...

面對人口負成長，高度衝擊國家、社會和經濟，政府宜嚴肅以對，例如人口負成長且快速老化對財政的影響，如何控制財政收支平衡，減少債務累積。對於勞動力減少的問題，如何提高女性及高齡勞工更多的工作機會，提升其勞動參與率，如何透過智慧化、自動化的運用，補足勞動力不足。當然最重要的是如何提高生育率，以維持人口數量與年齡結構的穩定，因此建議政府成立跨部會委員會，提出具體可行的方案，以謀國家及人民長治久安。

（作者是現代財經基金會副董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法