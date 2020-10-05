自由共和國》林修民／台灣資通半導體供應鏈是實現美國5G自由網路的關鍵

美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）也於九月訪台，除了親自出席李前總統告別式外，也與我國網通業者會面，並與台積電創辦人張忠謀同赴蔡總統邀宴。 （取自總統臉書）

林修民／東吳大學講師

（圖一）整個TCP/IP協定架構

美國國務卿邁克．龐皮歐（Mike Pompeo）於二○二○年八月五日宣布5G乾淨網路計畫（Clean Network），在此同時，美國國務院次卿凱斯克拉奇（Keith Krach）也立即於上個（九）月訪台，除了親自出席李前總統告別式外，也與我國網通業者會面，並與台積電創辦人張忠謀同赴蔡總統邀宴，此行主要針對美國印太戰略供應鏈議題，涉及領域包括半導體、5G產業與台灣深入交流，這兩者事實上高度相關，為拙文—美國重建全球貿易秩序（https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1393563）的具體實現。

筆者過去數度強調美中貿易戰的發生是歷史的必然而非偶爾，主要的原因是來自科技半導體的進步打破了過去美中雙方基本立憲價值的界線，導致兩者水火不容的理念直球對決。在三十年前科技半導體只限於電腦與有限度網路的年代，美中雙方過著井水不犯河水的生活，但到了手機掌握個人行蹤、言論甚至穿戴式手錶都具有心電圖功能的現代，科技的方便導致掌握資料的獨權與危險性，有如西方立憲發展出權力分立的制衡與平衡，這對習慣權力集中的中國是絕對無可能接受的，最典型的例子就是香港特首林鄭月娥與教育局長日前宣布：香港沒有三權分立，而這些必須在香港教科書內清楚寫出來。

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西方的立憲史基本上就是人權的奮鬥史，西諺有云：權力使人腐化、絕對權力絕對腐化。從洛克的限制政府權力到孟德斯鳩提倡的三權分立，從君權神授到限制政府權力集中就是為了保障人權。西方數百年來的立憲價值就是從不相信任何有一個人可以是紅太陽或是父親般的領袖，所以設立一堆制度包括司法獨立、民選任期制，甚至號稱獨立第四權的新聞言論自由，為的就是處處防止行政權擴權，因為「絕對權力絕對腐化」。

即使如此，是不是立憲發展已數百年，西方這些所謂人權立憲國家就已經不再有侵犯人權的事？答案明顯是否定的。以美國為例，從早期的水門案到前幾年維基解密的稜鏡計畫，就如數百年來立憲發展睿智的思想家所預言，執政者掌握國家機器常以謀私利、故人民必須不斷地懷疑政府。事實上，這些案例的發生不是在否定立憲發展的過程，恰恰相反，這些例子剛好證明了權力分立制衡的重要，透過國會議員的質詢，法官獨立審判及自由媒體報導批判（包括日前美國聯邦法官暫緩了川普總統關於Tik Tok執行令），這才是立憲人權制度偉大的地方，因為絕對不會在主張權力集中的國家中看到有水門案與Tik-Tok暫緩案的類似事件。

科技的發展從個人電腦發展，網路誕生，最後到行動裝置伴隨個人生活，科技基本上掌握到所有人的隱私、言論甚至生理醫療資料，更不用提最新的人工智慧（AI）的發展，許多電影如全民公敵等都已經昭示了科技對人類影響有多大，誰掌握了科技就掌握了極大的權力，人類的歷史上像資通科技一樣擁有這麼大的權力直逼當年君權神授的年代，而這正是當年西方立憲發展的起源，故美中近幾年的紛爭實際上即為核心立憲價值的衝突，西方的立憲核心是絕對不容許民眾的言論、隱私與生理醫學資料掌握在司法為黨服務、公司產品為黨服務、立法為黨服務、媒體為黨服務的團體手上。

由上觀之，就不難理解為什麼美國要推出5G乾淨網路，美國所定義的乾淨網路，是指端對端的通訊路徑內，從傳輸、控制、運算到儲存上都拒絕採用不可靠業者所產生的設備、 而美國不只自己實施乾淨網路計畫，也號召其他國家一同參與，迄今已獲得包括台灣在內超過三十個國家的響應，分為五項準則分別涉及電信營運商、行動程式市集、行動程式、雲端儲存及海底電纜等，目的是為了保護重要的美國電信與技術基礎設施，排除來自無人權國家黨意高於一切的干涉與監控，所以美國所稱的5G乾淨網路，依筆者淺見應該更適合正名為5G人權網路或是5G自由網路。

由於電信網路在目前4G年代已導入IP網路，電信網路在傳輸資料封包已相同於網通網路。根據電腦網路的架構，以圖一顯示整個TCP/IP協定架構，從底下實體層包含傳輸的電纜，往上包含實體晶片（實體層與資料連結層），網路IP位址，傳輸層到最上層的應用層（行動程式，行動程式市集與雲端儲存）都整個構成整體電信資通網路（包含電信營運商與電信資通終端產品如網路攝影機或手機），上述網路如果有任何一環使用以黨意超越法治的不可靠廠商提供的產品，整個電信網路生態將因此成為重要的破口，因為你不知道何時的通訊資料封包會流過這個節點。

雖然許多世界上電信營運商已經加入美國自由網路中，但由於邊緣計算與穿戴式裝置的興起，要確定資料的安全性並不能只單靠電信營運商的配合，包含家用電信網路最後一哩的產品都需要配合，而台灣在網通產業，晶圓代工產值居全球第一，IC設計產值居全球第二，同時也是個人電腦重要生產國。圖一顯示了美國過去以來封殺中國的廠商及台灣相關的供應鏈廠商，在美國推行的自由網路政策中台灣將是不可或缺的關鍵推手。

因此，美國在台協會（AIT）從去年首次參加外貿協會舉辦的全球前三大台北國際電腦展（Computex）開幕典禮，除了貿易外，在投資方面AIT也於今年台灣股權與併購協會舉辦的國際投資論壇中致詞，甚至在捷克國會議長率團訪台期間舉辦「重組供應鏈：促進理念相近夥伴之韌性論壇」，邀請捷克參議院議長、台灣外交部長、歐洲經貿辦事處長及日本交流協會代表共同參與，美國要和台灣、歐洲與日本重建貿易新秩序，因為我們有共同的理念價值，在5G資通科技將全面滲透人類生活的未來，我們與二戰時羅斯福總統對美國國會發表的著名演說強調：我們有免於恐懼的自由一樣，這自由不只適用在電腦還沒發明時的二戰，也適用於5G的現在。

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