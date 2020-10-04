自由廣場》社子島開發案 缺了誠摯的溝通

◎ 張世賢

社子島開發案，九月三十日上午台北市政府召開環境影響評估審查委員會。社子島自救會成員再度到會場進行激烈的抗爭，呼口號，要求土地正義、居住正義，停止會議、拒絕區段徵收，這是繼九月十日，社子島自救會成員在台北市議會開記者會，提出四千多份居民連署書，要求台北市長柯文哲暫緩社子島開發，並要求柯市長親自與社子島居民對話之後，所進行的更強烈抗爭。主因台北市政府近年來忽視民眾的訴求所致。

社子島自民國五十九年七月禁建至今，已五十年。當時二、三十歲的青壯人口，現在都已七十歲、八十歲，不是搬離或作古，就是守住家園。更年輕的居民歷經禁建的滄桑歷程。而守住家園就是守住不能改建的家園，守住破舊不堪的家園，犧牲做為大台北市地區的防洪滯洪區，自己傷感代價很大。現在面臨台北市政府區段徵收，要全面開發，被迫要搬遷。前景茫茫，離情卻依依，情何以堪？很需要心理上對土地情感眷念的療傷，卻又等不到慰藉。

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這些居民感受不到台北市政府的關懷，覺得他們的心聲不受重視，看不到台北市政府的溝通、再溝通、謙卑的溝通！換來的是：無情的強制徵收！搬遷！補償！安置！居民卻要立即改變五十年來的生活方式、要改變與親友之間的關係！幾次的陳情，台北市政府無動於衷。於是陳情改變成為抗爭，聲音由小變大，人數由少變多，方式由溫和變激烈、變強烈！再變成更強烈！維持秩序的警察大哥，由幾個人、幾十人，增加到將近百人。訴求對象，從台北市、內政部、市議會、監察院，到總統府。

溝通必須要有廣泛、務實的資訊，各居民之間的利益，才可以多元，各取所需，相互依存，並有共同性，而可以建立共識。但是，這溝通過程並不是容易的，仍須依賴儘早溝通、長期溝通、持續溝通、耐心溝通、誠摯溝通，不斷磨合，縮短差距，乃可促成共識 。

台北市政府到底有否進行「社會影響評估」，誠摯的溝通，爭取形成共識，早日完成社子島開發？否則，忽視民眾的需求，不進行誠摯的溝通，更會導致一波又一波，更激烈的抗爭。

（作者為中華民國公共政策學會榮譽理事長，前中興大學公共政策研究所所長）

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