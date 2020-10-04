自由廣場》「大學生的媽媽」談超享受宿舍

◎ 王怡心

報載北中多所大學砸重金翻修學生宿舍。相片裡的宿舍走文青北歐風，傳統學生住宿環境搖身一變成為時尚文旅。公共空間方面也設置有大空間的交誼廳，有吧台，以及類似咖啡廳的座位。中部某大學的宿舍甚至設計為樓中樓，四人房型設有五十五吋大電視，廚具與餐廳一應俱全。有一所學校的宿舍並規劃為男女學生混住。

看到報紙上面的相片，我實在很難想像這是大學院校的學生宿舍。乍看之下誤以為是IKEA居家廣告冊子裡的樣品屋示意圖，或商務用的旅舍。個人認為，以學生宿舍標準看，這已經超越「像住在家裡」的層次，而是「非常享受」。

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校方這樣砸重金翻修，想必住宿費用不低。即使校方（官方說法）表示此舉可提升學子的美感教育，培養學生兩性尊重的觀念，但宿舍這麼重享受，很難不令人想到「刺激招生」這個事。

筆者來到了「大學生的媽媽」這年紀，難免「媽媽思維」：首先，住得這麼好，想必羨煞住宿等級普通的他校學生吧！其次，近年來大學課室風氣儼然「手機大學」（意指學生滑手機打發上課時間）是不爭事實；滑完手機之後的課餘時間，還有「近在咫尺」的咖啡廳、交誼廳等公共場地可用，以及具備餐廳、廚具、大螢幕電視的私人空間，只能慨嘆自己生不逢時啊！

話說回來，要給予尚在學子階段的孩子如此「品味生活」四年，孩子的父母口袋要多深？如果是我，我不願意孩子住宿在此，除了口袋因素，還有就是：滑完了手機就「回到」咖啡廳交誼廳餐廳廚房大螢幕電視天地裡，那麼很容易被「死當」、延畢、再付一年住宿費，多可怕！

（作者為教育工作者，新北市民）

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