自由廣場》養老鼠 咬布袋

◎ 黃惟冰

華東台商子女學校創辦人，同時也是前陸軍總司令的陳廷寵，九月廿九日於陸軍官校在台復校七十週年大會上公開表示，「我是中國人是驕傲的象徵，悲哀的是中華民族仍有不少敗類，不顧祖宗的榮耀要做美日的走狗」、「台灣領導人無知無智」、「我不曉得我們今天的戰力是什麼？恐怕是零」。

然而，陳廷寵創辦的華東台商子女學校，一年卻可從台灣教育部領取超過六千萬新台幣的補助。這種又要拿台灣錢，又要罵台灣人的做法，相信許多納稅人都會感到「養老鼠，咬布袋」的不滿與諷刺。

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根據教育部「教育部補助大陸地區臺商學校實施要點」，台商學校得向教育部申請六大補助項目。其中，光是學費一項，教育部每年就會給予三萬五千元新台幣的補助。以華東台商學校二○一八年有近一八○○位註冊學生來推算，一年就可以領到超過六千萬新台幣的學費補助。而且，這些錢全都直接交由台商學校運用，教育部僅要求「本部對學生學費及團體保險所提供之補助，應於註冊繳費通知單註明或書面告知學生及家長」。

有鑑於此，讓人不禁想問，教育部這樣的補助方式，難道不是讓所有就讀台商學校的學生，都成了陳廷寵的禁臠？明明補助的初衷，是讓在台商學校就讀的台商子女，也能享有與台灣同儕看齊的軟硬體環境，以便為日後可能融入台灣的學制與社會預作準備。但，這樣的用心良苦，卻因為補助全數交由學校運用，再加上陳廷寵吃裡扒外的統戰言論，而陷入爭議風暴，也讓教育部與陸委會等相關單位投鼠忌器，難以對陳廷寵的言論做出有效反制。

總結而言，陳廷寵的個人言論，不必然代表台商學校，不須無限上綱。但，政府對於台商子女的補助方式應有改進空間，一方面，需避免讓無辜的台商子女，再度淪為統戰禁臠；另一方面，也要讓類似不當言論再度出現時，政府得以對症下藥，祭出有效制裁。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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