自由廣場》產後憂鬱症是可治癒的

◎ 蘇冠賓

日劇女神竹內結子驚爆死訊，享年四十歲，警方初判為輕生。由於竹內結子一月才生了兒子，因此有人認為可能是罹患產後憂鬱症。之前媒體也曾報導一位產後憂鬱症婦女兩度尋死後，不幸身亡。

根據世界衛生組織報告，憂鬱症是本世紀戕害人類健康，造成人類失能最重大的疾病。憂鬱症比糖尿病或高血壓更普遍，但卻常被忽略，也很少被早期發現。憂鬱症造成患者自尊的喪失、酒精及藥物濫用、身體健康的惡化及人際關係與生活品質的破壞。據統計約有三分之二的憂鬱症患者曾經企圖自殺，十分之一的憂鬱症患者不幸死於自殺。

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臨床上，孕產期的婦女是憂鬱症的高風險期，而面臨治療的婦女都擔心：「藥物會不會造成胎兒長期的影響」、「藥物會不會透過乳汁而影響到小baby」…。其實大部分抗憂鬱的藥物對孕婦或胎兒都沒有明確危險性，如果藥物曾對病患有不錯的療效，醫師仍會建議繼續服用藥物，並謹慎監測孕婦及胎兒的健康。

然而，準媽媽有時候連咖啡、茶、刺激性的美食都忌口，更何況是藥物。很多病人都會問醫師，「除了吃藥，還有沒有其他輔助的方法可以改善病情？」如果強烈拒絕使用藥物，那麼「心理治療、運動、光照、營養補充品、甚至經顱磁刺激術…等」，到底對憂鬱症有沒有幫助？

正統醫學首重實證，而實證醫學又以「隨機分配且有控制組」的研究最為可信。憂鬱症治療中，因為藥廠可以投入研發實驗的經費最高，而且政府對藥物上市的規範也最清楚，所以「抗憂鬱症藥物」實證研究資料最為豐富。其次，「心理治療」雖然缺乏很好的「隨機分配且有控制組」研究，但因臨床效果明顯，也被廣泛接受。至於其他療法是否建議病人實踐，也都應該根據實證醫學的結果。

以營養療法為例，筆者團隊曾經和英國及日本多所精神醫學研究機構合作，運用Omega-3不飽和脂肪酸（俗稱的深海魚油），進行懷孕婦女及產後之精神疾病治療的臨床實驗。我們利用嚴謹的雙盲臨床試驗方法，發表在 國際知名期刊的結論發現，深海魚油對於憂鬱症懷孕婦女及特定的產婦憂鬱症之預防，有顯著性的效果。由於精神科用藥在孕婦及產後使用上一向極具爭議，因此這一系列論文，對於精神醫療有相當重要的貢獻，也被歐美憂鬱症治療指引及教科書所引用。

對於「運動、光照和魚油」，我們都可以找到支持這些建議的「隨機分配且有控制組」的傑出研究，但也有另外一些研究並不支持，或者某些研究方法根本不適合臨床上的建議（例如：特定認證的運動訓練師、特殊的營養素組合或劑量、特殊的光照儀器…等等）。因此，臨床醫師要能傾聽病人期待，思考「研究結果轉譯到臨床運用的可行性」，指引病人促進健康。

（作者是安南醫院副院長、憂鬱症中心主持人）

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