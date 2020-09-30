自由廣場》中秋節一定要烤肉嗎？

◎ 吳一忠

中秋節是月圓人團圓的節日，詩意的中秋，在企業和媒體的強力炒作下，彷彿變成了「全民烤肉節」，變得好庸俗，家家戶戶都購買肉品，大賣場多售數百噸的肉類，商家大賺其財，卻把烏煙瘴氣留給民眾。

從前些時日開始，鄰居就有人烤肉，陣陣煙燻隨風飄來，煤炭和煙硝味充斥，整條巷子煙霧瀰漫，各式燒烤食材味道撲鼻，對照有人提倡「中秋節，我家不烤肉」，真是非常諷刺。

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數十年來，政府不斷宣導「別讓嫦娥笑我們髒」、「環保愛家園」、「垃圾不落地」、「留下美好回憶，帶走一紙一屑」，成效似乎不彰。每逢秋節過後，堤防、風景區或公園總留下滿地垃圾，勞動清潔隊員清理數日，將自己的快樂建築在別人的痛苦上，絕非現代公民應有的素養。

詩意的中秋，應該是個安詳的日子，但喝酒誤事者多，酒駕肇事難以計算，最恐怖的算是飆車族，嚴重威脅到民眾的安全。尤其到處燃放炮竹，令人飽受虛驚，也易造成祝融之災，危害民眾身家生命。

秋涼如水，許多人無法享受秋節的溫馨，如值勤公務的員警、保家衛國的國軍弟兄、運輸消防等特殊職務，犧牲假期為民服務，深深令人敬佩；另有貧困清寒的家庭、身體傷殘的病患，及遭遇災難苦痛等，讓人同情和不捨。

中秋充滿詩意，不該是煙霧瀰漫的節日，環保署呼籲民眾烤肉「能省則省」，希望降低排碳量，減少空氣汙染，是個很好的建議。不烤肉也可以泡茶，聊天敘舊欣賞明月，靜心享受溫馨氣氛，不也挺詩情畫意的？

（作者是榮民、文字工作者）

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