自由廣場》堅持立場 才能贏得尊嚴

◎ 李坤隆

面對國際上的險峻情勢,以及對岸的打壓,我們始終站得很穩,正因為我們始終堅持立場,就像這次的「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy),因為我們的堅持,最後終於獲得應有的尊嚴與對待,而這個事件更值得大家省思的還有:

第一、團結才有力量:這次,六都的市長不分藍綠都對這樣的國際組織作為提出不滿,所以最後才有更改名稱的動作,顯見國內的政治人物還是都具有相當的智慧,畢竟只要摒除政黨的偏見,在對的議題上還是可以合作,而且可以激發出更大的力量。

第二、堅持才有出路:這樣的錯誤背後可能有政治的操作,但是當我們勇於面對時,才有可能解決問題,尤其我們的國際局勢本來就比其他國家更險峻,如果選擇逃避,只會讓問題更加複雜。如今面對問題的結果是好的,希望往後也可以用這樣的心態來面對。

第三、勇敢才有尊嚴:以前,政府總認為委曲才能求全,但是面對國際上詭譎多變與爾虞我詐的環境,唯有更勇敢的態度,才有可能獲得基本的尊嚴,這次就是最好的例子,當我們自己硬起來的時候,對方就沒有把我們看扁的道理。

台灣政壇上有的是聰明的人,但是受限於政治的思維,許多人都忘記要將國家的尊嚴擺在第一位,這次「全球氣候與能源市長聯盟」的案例,一開始或許令人氣憤,但是結果是圓滿的,尤其讓國內的政治人物可以有更多的省思空間,而這樣的過程,絕對是值得被肯定的。

(作者是實踐大學高雄校區博雅課程教師)

