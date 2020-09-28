社論》透視中共數位獨裁的罩門

近代中國的崛起，各方評價相當極端。中國自認它的快速發展是正向的，意味著「中華民族偉大復興」是雄霸世界的「中國夢」之實現；但對自由世界來說，中共統治下的專制中國之壯大，卻似一頭紅色中華帝國的猛獸，一方面其統治者並非民選，缺乏人民付託的正當性，尤有甚者，中國人民不僅生活方式遭到嚴格控管，黨外或黨內的反對也都受到箍制打壓，中共版的數位獨裁體制，堪稱統治之惡的極致。

中共的數位獨裁，本質上包含了兩個重大的錯誤價值，即對「和平」與「民主」的扭曲、仇視。一是口口聲聲中國人自古以來具有「和平基因」，實際上中國的歷史卻充滿了殺伐征戰的悲劇。這不但在屬於傳說的炎黃階段如此，即使在有文字或考古史蹟的信史之後，也都少不了戰爭與獨裁暴君。換言之，整部人類歷史，戰爭與和平是交互進行的；而中國，更是呈現強大時則對外侵略，衰微時則蒙受外族入侵的規律。如此的歷史事實，中共卻只選擇放大其受到外族欺凌，尤其近代被船堅砲利的列強蹂躪，以致割地賠款的部分，貼上「百年國恥」標籤，形塑被迫害的角色，以操弄民族主義，一則鞏固其獨裁統治，一則假雪恥之名，合理化對外的領土野心。

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中國戴上「和平基因」的假面具，企圖可以一面派軍機騷擾台灣，在南海填海造陸，大肆擴建軍事基地，明明是軍事強權企圖霸凌鄰國的蠻橫作為，另一方面習近平卻在聯合國大會的演說中大言不慚宣稱，「中國走的是和平發展、開放發展、合作發展、共同發展的道路。我們永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話弭合分歧，以談判化解爭端。」並強調「不能誰的拳頭大就聽誰的」，呼籲聯合國應「主持公道」。習近平這種具有中國特色的「和平宣言」，對照其對周邊國家的霸凌，實在是極大的諷刺。

中共政權另一項錯誤，則是將民主、自由、人權扭曲為西方價值或資產階級的意識形態；而中共推行的社會主義民主，雖有「民主」兩字，而憲法上更有民主制度中必有言論、結社、遊行、信仰等種種自由，實際上一旦冠上社會主義之名，這些個人的自由在政權穩定、社會和諧、國家發展的前提下，完全被抹殺。實際上，中共統治各時期的極權程度，仍有明顯的差異。毛澤東擁有建國者的魅力，更擅於權鬥與群眾運動，因此具有至高無上的權威，其之地位有如中國古代的帝王。在鄧小平主導的改革開放之後，中共在經濟上開放，但政治上絕不鬆動，不過仍有異議聲音的存在，壓制手段必須稍微顧慮國際社會的觀感，政治控制比毛時代放鬆。但是，習近平上台後，廢國家主席任期制，宣揚個人崇拜，以反貪腐之名整肅異己，對外則大肆擴軍，耀武揚威，再加上以高科技監控人民，統治威權之盛與嚴密，恐怕連毛澤東都要自嘆不如。

然而，統治者再殘暴野蠻仍然會面臨反對，最近批判習的聲音高亢而昂揚，便是極權統治鬆動的跡象。第一個勇者是直指習近平把中國拖向了世界的邊緣，批習「倒行逆施」，以「無恥之尤」加以形容的清大教授許章潤，遭到習政權以嫖妓加以污名化。其次則是，批評習是「黑幫老大」、中國共產黨是「政治殭屍」，而被開除了黨籍，並剝奪退休金的中共中央黨校前教授蔡霞。尤有甚者，被稱為「任大砲」的紅二代任志強，諷刺習近平是「一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，結果被判十八年的重刑。這些來自公知、社會，甚至黨內紅二代的批判聲音，意味著習近平這位紅色皇帝，雖擁有絕對權力，表面上似乎堅不可摧，其實在人性與良知的強烈挑戰與衝擊下，岌岌可危。

自由民主絕非西方或資產階級的價值，與追求和平一樣，乃是普遍的人性渴求，而中國崛起的路徑，完全偏離了正軌，站在人性與良知的對立面，這是這個紅色霸權的阿基里斯鏈，政權穩定的最大罩門。這也提醒我們台灣人民，向一個泯滅人性、殘暴的政權低頭示弱，是得不到和平與安全的，只有展現堅定捍衛民主、自由與主權的決心，敵人才不敢冒進蠢動，台灣才能得到真正的安全。

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