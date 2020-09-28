自由廣場》我的「放牛班」

◎ 張雋婷

每逢教師節，就想起十一年前我帶的第一屆後母畢業班，那是個國小五年級升六年級的班級，前任班級導師因為「管教不力」，家長們的訴求已經延燒到教育當局，致使被軟性請求休假一年。正逢近日討論「下課時間不得管教學生」的議題，讓第一線老師個個是唯恐踩紅線，筆者認為是文字上的誤解和混淆所致。

俗稱「放牛班」，意即學生們不聽從師長的指導，屢勸不聽。這些全發生在我的第一屆畢業班裡。一進教室，髒亂無比，連一個走路的地方都沒有，學生們把書桌排成了四個壘包，用報紙捲成紙球和球棒…。我這個「菜鳥級」老師，只好向隔壁班老師請教，答案是：「這群孩子五年級的時候就是這樣了。」全校老師幾乎都放棄了這班的孩子。

請繼續往下閱讀...

我試著從「牛頭」身上著手，先「傾聽」。孩子說：「我們不喜歡以前的老師，所以故意唱反調。」令人震撼！敞開心胸後，我決定重新「歸零」，跟學生們說：「老師是新來的，學校的很多事還要靠你們教我。從現在起，老師開始對你們『任何時候』都打分數。」這可需要超人般的體力呀！學生們從一進教室，不論是科任課、下課、打掃，都逃不過我的「手掌心」，緊迫關心，要求孩子們重榮譽、守紀律，時時都是「機會教育」。又瞭解到孩子們愛運動的好習慣，天天陪伴全班慢跑、打籃球。連校長和教務主任也嘖嘖稱奇，到底我是施了什麼魔法，讓這群牛轉性了。我笑著答：「教育之道，唯『愛』和『榜樣』，學生時時刻刻都在學習呵！」

不管未來時代如何變，「師道」如何轉，一顆顆向「上」、揚「善」的種子，都等著師長們灌溉，創作新的契機。

（作者為新北市國小教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法