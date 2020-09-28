自由廣場》誠摯期盼老師能懷抱愛心

◎ 劉錦得

又逢教師節，又收到過往教過的許多學生寄來賀卡，感謝我以愛心來善待他們，讓他們能在我滿滿的關懷之中向上、向善。

之所以會有懷抱愛心的胸襟，是由於師範畢業即到一所專收身障的特殊學校服務。面對這一群身體有殘缺的孩子，一顆愛心油然而生，除上課用心教導他們功課外，我每天第二節下課，安排點心時間，自掏腰包買來咖啡、餅乾請他們吃喝；假日幫他們理髮、帶他們上街、看電影，讓他們忘了自身殘缺，每天能生活得快樂自在。

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也因此，想到這幾年來，每每看到有幼兒園、國中小學傳出教保員、教師體罰學生案件，甚至還有身障學校學生被老師暴力相待，不禁令人懷疑：他們是真正的老師嗎？

我也想起初任校長被派到一所小學服務時，有一名腦麻兒，我雖然要家長轉學到我曾服務過的那所身障學校就讀，但家長想就近就學，我無法強人所難，沒想到該班導師只因該生有些過動頑皮行為，竟然每科成績都故意只打五十九分，我雖告知該名導師，這是該生因生理因素而造成有點偏差行徑，然該名教師不為所動，堅持他原打的成績，我也無法更改分數，以免犯了偽造文書之罪，只能在心裡感嘆：該名教師即使未修過特殊教育學分，但也應有一分同理心來對待身障孩子吧？

期望每位教師都能懷抱愛心，善待學生，我們的社會才能充滿溫馨、溫暖，才有幸福的未來！

（作者為退休國小校長，彰化縣民）

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