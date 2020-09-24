自由廣場》避免防弊措施讓「良弊通殺」

◎ 葉昱呈

經濟部為防範農地申請水電後轉接給違章工廠，造成弊端，擬規定農民於申請農地接水接電時，須檢具農業機關核准使用文件，始能向台電、台水公司申請供電供水。個人認為其立意雖佳，但仍應考量無水源灌溉農地的困境，以免造成農民困擾。

按農地如果位於農田水利會的事業區域範圍內，因為有蓄水池、灌溉圳路等水源，不需鑿井，但需申請接電，以電力抽水機抽取灌溉圳路的水來灌溉農地。但如果非位於水利會事業區域範圍內，根本無水源可用，只有申請鑿井一途（地下水管制區的農地除外）並申請接水接電，後續農地才有辦法種植農作物，而不可能顛倒過來先種植作物，再申請接水接電。

請繼續往下閱讀...

經濟部規定農民於申請農地接水接電時，須先檢具農業機關核准使用文件，問題是，就因為沒水源引水灌溉，才需要申請接水接電，因此當農業機關至農地現場勘查時，如無水源灌溉，農地根本不可能長出農作物，試問要如何認定該農地是符合農業使用？換言之，在邏輯上，是先要有水電才有農作物，而非先有農作物，才申請水電。

再者，「工廠管理輔導法」修法後，已規定新增建的農地違章工廠，應即「依法停止供電、供水」及拆除。同時也授權中央政府，於地方怠於執行時，得命其於一定期限內為之；屆期仍不作為者，中央機關「得逕予依法停止供電、供水」。由上述規定觀之，針對農地違章工廠，已有法源可供相關機關處理停止供電、供水問題。

建議中央仍應維持原有「便民規定」，檢附農地權狀及水權狀正本，即可向台電公司申請農業灌溉用電，以免防弊措施最後「良弊通殺」，引發民怨。

（作者是公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法