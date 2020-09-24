自由廣場》合理工作調度 降低加班需求

◎ 蘇啟人

新北市金山區公所媒體小編猝死案，經新北市政府審查小組認定符合「因公死亡」要件，後續將辦理撫慰事宜，惟是否屬「過勞猝死」則稱由勞動部認定。一個未滿三十歲的年輕生命就此殞落，令人唏噓不已。

從年金改革再加上員額精簡，公部門吸引力不若以往，這由報考公職人數呈現遞減可見一斑。公部門為謀對策降低人事成本，也只好改採進用約聘僱人員，惟依筆者所見，該類人員職責不遜於正職公務人員，形成同工不同酬之不合理現象。

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此次小編猝死事件不應船過水無痕，筆者認為有幾點改進之道。

首先，是「合理工時」之規劃。公務人員工時雖號稱每日八小時每週四十小時，但超時加班屢見不鮮。是以筆者建議，員工加班時數與加班費開支列入首長績效之反指標，加班時數與加班費越多者，優先考慮予以首長乙等考績。或乾脆來個另類做法—設計不加班獎金，鼓勵準時下班。

其次，是杜絕「首長網紅化」之現象。現況似有種歪風，各首長莫不在網站推銷（或是吹噓）自己之豐功偉業，累死小編；有的則是強制員工至臉書按讚，將按讚人數視同滿意度，甚至規定對於負面輿情須於多少時間內回應，走火入魔，遑論臉書之安全性常遭詬病。筆者認為應回歸基本面，做好本分工作即為最佳之行銷。

最後，不妨下個猛藥—提高加班之成本。例如比照勞基法，公務人員加班時薪予以加成計算，且加班一律給付加班費，不得以補休或獎勵替代。如此加班費驟增，或許可迫使首長正視問題。

公部門勞動條件常為私部門之參考標竿，不可不慎。在犧牲一條人命之後。政府應深思如何改進，預防下一個受害者出現，方為正鵠。

（作者是公務員，目前擔任人事部門主管）

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