自由廣場》家長不放手 孩子長不大

◎ 李政達

桃園某國中家長冒充「巡迴輔導教師」潛入校園，電擊情緒失控的特教生。該名亦領有身心障礙手冊的家長宣稱，自己的小孩遭特教生攻擊，為了「保護」，所以動用私刑；但「以暴制暴」的方式，在校園裡起了不良的示範。

由於少子化現象，生育率普遍降低，許多小孩從小就如同被捧在手中的寶貝般呵護備至，也造就了太多欠缺自主管理的「媽寶」們。而校園裡各項事物都想參上一腳的父母，就成了令人頭疼的「直升機家長」。舉凡師資、教學、設備、管教方式、各項競賽，稍不合己意，就透過各種管道、民代關說施壓。無形中也養成孩子不遵守制度、規範、程序的陋習，認為只要有管道、有能力走後門的，或「會鬧的就有糖吃」，便可為所欲為。

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而此種情形在大學校園裡也屢見不鮮，都已是大學生了，網路選課沒選上喜歡的課程，家長一通電話打來硬拗的。因為早上起不來沒去打掃，勞作教育學分沒過畢不了業的，家長甚至說「我請個人去掃，你們給我小孩畢業！」各種無理取鬧的說詞，讓行政人員疲於應對。

凡事有爸媽出頭，不但養成孩子的依賴性，更不懂得自律。離鄉背井來到大學，就以為可以任你玩四年，課業、打工、社團、休閒、交友…分不清孰重孰輕。師長適時給予「當頭棒喝」，有的人還知道懸崖勒馬，有的人則欲振乏力，大學讀了Ｎ年仍在延畢。而此類「靠爸、靠媽族」的養成，父母實應負起最大的責任。

說穿了仍在學習階段，還是需要有人提醒輔導，但師長畢竟不是家人，不可能一天二十四小時都盯著你。然而都已是成年人還需要父母分心「遙控」、「陪讀」，要等到哪時才能放手，展翅高飛？

（作者是南臺科技大學講師）

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