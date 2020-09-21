自由共和國》劉佩真／美國擬重擊中芯國際 台IC製造業將可受惠

二○二○年九月上旬，市場傳出美國擬將焦點轉至中國第一大集成電路製造業者─中芯國際，未來列入貿易黑名單中恐是遲早的事。(歐新社檔案照)

劉佩真／台經院產經資料庫研究員、APIAA理事

若美國將中芯國際列入貿易黑名單中，則極大多數的中國客戶將轉單台灣晶圓代工業者，台積電成熟製程若有空缺亦可望受益。（路透檔案照）

繼美國官方藉由對於華為禁制令而打擊海思，使得二○二○年上半年海思短暫處於全球第十大集成電路設計業者，下半年恐將迅速跌出前十大排行中之後，隨著美中強權之爭日趨激烈，二○二○年九月上旬，市場傳出美國擬將焦點轉至中國第一大集成電路製造業者─中芯國際，未來列入貿易黑名單中恐是遲早的事，此將重創中國半導體先進製程國產化的進程，畢竟半導體設備及材料、EDA均掌握於美方手中，屆時中芯國際將首當其衝，畢竟公司背負著對岸製程推進的重責大任，更將使其原先所固守的成熟製程被迫移轉至台系二線晶圓代工業者、記憶體廠商，顯然美國此舉恐將再次重創中國半導體業的發展，美方正在施予卡住關鍵企業以達到先進製程停擺的策略。

事實上，若以中芯國際客戶分布比例可知，近年來中國市場比重不斷擴大，二○二○年第二季已有六十六．一％的水準，代表中國業者於全球半導體採購的地位與重要性正在與日俱增中。另一方面，美方不斷對中國企業祭出禁制令，更加讓中國快速建立自有供應鏈的決心。其二原因則是中國官方所推展的中國集成電路產業實施進口替代政策已奏效，況且官方政策上也積極推動中國本土集成電路設計公司的晶圓代工訂單要以中國本身的廠商為主所致。而中芯國際銷售地區北美則是位居第二，二○二○年第二季來到二十一．六％，再者歐洲則是位居第三位，比重為十二．三％。

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若以中芯國際的製程分布來看，雖然二○一九年第四季─二○二○年第二季中芯國際終於有來自於十四奈米的貢獻，但其中二○一九年第四季、二○二○年第一季比重僅分別為一．○％、一．三％。而中芯國際十四奈米的主力產品包括華為海思麒麟710A處理器，目前搭載於榮耀Play3、華為暢享平板二等，且二○二○年第一季中芯國際二十八奈米產出占總營收金額比重提升至六．五％，不過比重仍是有限，主要是中芯國際二十八奈米高階製程HKMG良率仍未盡理想，同時受到聯芯強力競爭所致。而中芯國際二○二○年第二季公司總計六十五奈米及其以下製程比重合計僅有五十四．五％，更何況○．一五／○．一八微米仍是中芯國際的主力製程，比重高達三十三．○％，而五十五／六十五奈米亦有三十．○％的比重，其餘包括○．一三／○．一一微米、○．二五／○．三五微米、九十奈米等製程比重尚各有五．四％、四．三％、二．八％。因而相較全球其他晶圓代工大廠，包括台積電、Samsung來說，其製程或多或少都已經進展到七奈米及七奈米強化版、五奈米量產，顯然中芯國際在晶圓代工整體製程技術上仍有相當落差。

故從上述中芯國際的客戶群與製程技術分布觀之，若美國將中芯國際列入貿易黑名單中，則極大多數的中國客戶將轉單台灣晶圓代工業者，畢竟華虹半導體雖部分成熟製程也與中芯國際相當，但亦有被美國鎖定的風險，故我國的聯電、世界先進、力積電等二線晶圓代工業者受惠程度將最大，台積電成熟製程若有空缺亦可望受益，甚至中芯國際事件將對於二○二○年第四季國內廠商調漲八吋晶圓代工報價具有推波助瀾的效果。

另一方面從記憶體的角度來看，由於中芯國際亦有協助兆易創新代工NOR Flash，因而市場也認為美國若將中芯國際列入貿易黑名單中，亦恐危及兆易創新的版圖，不排除終端客戶會將訂單轉至全球前三大NOR Flash業者，如華邦電、旺宏、Cypress，顯然台灣記憶體業者又是最大的受惠者。

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