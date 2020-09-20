自由廣場》為沈老師的「業配文」求情

◎ 葉勝霖

報載基隆市長樂國小老師沈雅琪，多年來在臉書以「神老師§神媽咪」粉絲頁分享教育理念，有十多萬粉絲支持而成為網紅。沈老師因女兒是身障兒童，深感特教班為資源不足所苦，想要以一己之力幫忙籌措資源，故從去年十月與廠商合作發「業配文」，迄今獲利一百零八萬元，款項則由廠商捐給多所學校的教育儲蓄專戶。

沈老師利用自己在網路的影響力，幫忙多所學校籌設教育資源，且將業配收入由廠商直接捐給學校，並未納入私囊據為己有。如此身體力行無私、無我，真正落實教育格言的大愛精神的老師，實令人感佩不已。然沈老師卻被檢舉「接業配」違法，年終考績恐被打乙等。

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基隆市政府教育處副處長陳淑貞表示，經調查，沈雅琪老師確實有處理「業配文」的事實，是否為不當兼職，將請學校審慎認定，後續會協助沈老師以正式的管道來持續正向的力量，避免爭議。

沈雅琪則表示，她會繼續做下去，但會調整做法避免違法，放棄這個力量太可惜，並說如果教育界真的容不下她，只好離開。筆者鼓勵沈老師不要輕言放棄理想，您在做對的事，只是方法有爭議，只要稍做調整則理想當可持續。

筆者以為不論教育處或學校當局最終做出何種懲處結果，對一心想為特教資源的不足，幫忙各校籌設財源的沈老師而言，應考慮其情可憫，盼望教育單位能更重視特教班的資源分配，也不枉沈老師的一片苦心。

（作者為設計公司執行長，基隆市民）

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