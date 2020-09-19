自由廣場》理性抗拒國民黨反美豬公投

◎ 林正二

美國國務次卿柯拉克抵台，將主持台美經濟與商業對話，此時國民黨卻不顧國家利益，全力推動反美豬牛瘦肉精進口公投運動。其政治策略是以「反美」來「聯中」，藉由民眾所關切的民生問題以及中共武嚇台灣所引發的安全問題，將兩者連結在一起，假借食安與親中的「安全和平」面貌來瓦解蔡政府執政基礎。但在歐盟與亞太國家紛紛響應美國所領導的全球民主聯盟對抗獨裁中國之際，這「親中反美」策略違反國際潮流與自由民主的普世價值，嚴重影響台灣的國家發展與整體利益。

首先就美豬議題來說，誠如衛福部陳部長與台大賴秀穗教授等人所言，根據國際食品法典委員會（CODEX）所做實驗，一個人吃含有萊克多巴胺的一頭豬，才會有心悸反應，如果一次服用一公斤含有十微克的萊克多巴胺豬肉，並無安全顧慮。

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藍營反駁的論點是，歐盟認為CODEX所做的實驗樣品數不夠，故禁止含萊克多巴胺的美豬進口。然而因為歐盟過去較反美，故以實驗樣品等聲東擊西手法反美豬進口。事實上，美國與日韓等國家人民，吃了十幾年含有萊克多巴胺的美豬與美牛，沒有任何影響人體健康的案例出現。個人以前在美國工作了十幾年，每天食用美豬或美牛，完全沒有影響健康，事實勝於雄辯。

再者，衛福部與農委會已聲明，將在肉品販售市場、餐廳與商店等地，清楚標示美、台豬牛，消費者可安心選擇；特意或不小心吃到美豬牛者，縱使每天食用一公斤吃一年，也不會影響健康。

在政府清楚標示及國人自由選擇下，美豬進口不僅不會影響台豬的銷售，反可能因民眾不放心，而刺激台豬的銷售量；而且政府編列了一百億補助養豬戶，擴展國內外市場。

既然含萊克多巴胺的美豬牛進口不會影響國人健康及豬農權益，在柯拉克來台訪問，跟我國商議經貿合作，為未來的「台美貿易暨投資架構協定」及「台美自由貿易協定」鋪路，而有利於我國經濟發展及國際空間的擴展之際，國人應理性地為台灣整體國家發展著想，理性抵制反美豬進口公投，以期台灣能配合美國等民主陣營的腳步，藉由經貿的向外擴展，在經濟、國防與外交上，全方位地建構更堅實的「抗中保台」防護網，確保國人自由幸福的生活。

（作者為退休駐美外交人員）

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