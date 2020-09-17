自由廣場》線路絕緣不良闖禍？台電？

◎ 張炎銘

武界壩無預警放水，造成在下游河道內露營的兩家六口人四死悲劇。水庫放水肇生意外，並不常見，就我所知此前僅有二次。

一是一九八一年一月廿三日，台北自來水事業處第三淨水場人員便宜行事，開啟閘門沖垃圾，造成在河床戲水師生十五人死亡的水難；另一次是桂山壩在二○○四年八月十九日放水，一對老夫婦在上龜山橋下釣魚，可能沒注意放水警報，造成老婦被洪流沖走。

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第一件悲劇主要是自來水廠責任，除了賠償外，五位員工因此遭判刑定讞；第二件則是當事人疏忽。武界壩這一次依照台電說法，則是未事前施放警報是線路絕緣不良，閘門異常自動開啟。

水庫，指水資源利用或防洪關係重大之堰、壩、人工湖與其附屬設施與蓄水範圍。台電管理的水庫，很多純為發電，並不符合「水資源利用」或「防洪」關係重大的標準，台電願意把管理的水利構造物列入水庫，花更多經費、人力接受水利法規更嚴格要求與管理，可看出台電是較嚴謹的機構，也有心管理好這些水利建造物。而台電與台灣自來水公司都各管理廿一座水庫，數量最多，經驗最豐富，至於用電安全，台電更是專家中的專家，怎會線路絕緣不良，釀成災禍？

若真是絕緣不良致災，則爾後所有水庫管理單位都更要提心弔膽了！因為，難保水庫閘門不會因「絕緣異常」而像中邪一樣胡亂啟閉。如此一來，是否所有閘閥系統都需要二套獨立開關，聯合動作後才能啟閉？能符合經濟效益？

日治時期完成的武界壩，除壩頂溢洪道外，擁有全國最多排洪隧道（三條），也擁有二條國內最長的引水隧道（輸水至日月潭），若能好好規劃，是非常好的史蹟與水利設施景點，也可申辦成環保教育場域，觀光主管單位該思考如何能導引民眾正確欣賞水庫之美，軟硬兼施不要讓民眾在危險地點戲水、釣魚、溯溪或露營。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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