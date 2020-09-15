自由廣場》Bak Kwa（肉乾）被收進牛津字典

◎ 曾泰元

英文詞語的權威《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED），九月發布了今年第三季的新增，其中包含了三個閩南語的音譯詞，讓我們眼睛一亮，值得關注。

為什麼我們這裡說「閩南語」，而不說「台語」呢？因為就客觀事實而言，OED剛收錄的這三個新詞，並非來自台灣，而是來自東南亞。若把東南亞華人說的「閩南語」（Southern Min）或「福建話」（Hokkien）改稱為「台語」（Taiwanese），這對他們是種僭越，並不妥當。

請繼續往下閱讀...

閩南語貢獻的這三個英文新詞，兩個來自新加坡和馬來西亞，分別是bak kut teh（肉骨茶）和bak kwa（肉乾），另一個來自菲律賓，是bakya（木屐）。

讀者的台語如果講得輪轉（「講會輾轉」），對台語羅馬字有點研究，可能會發現這三個拼字都有待商榷，主要是bak還是bah的問題（鼻化元音的標示和其他拼寫的細節姑且忽略）。然而，語言裡多的是將錯就錯、習非成是、約定俗成的例子。

這三個閩南語的字眼，已經廣泛使用於東南亞英文，OED只是描述客觀現狀，並在分析判斷之後，予以整理收錄。當然，正本清源是OED的職責所在，所以在閩南語專家的指導下，OED的詞源區塊也交代了正確的拼法。

英文詞典收錄的「漢源詞」如果只看音譯，那麼官話詞佔最大的一塊，剩下的方言詞由廣東話和閩南語瓜分。廣東話以老僑社和香港為窗口，佔方言詞的大宗，閩南語則以南洋的星、馬、菲為媒介，近些年來有急起直追之勢。

早期，約在二、三百年前，閩南語給英文貢獻了幾個詞語，譬如tea（茶）、ketchup（番茄醬，漢字可能作「膎汁」或「鮭汁」）、bohea（武夷岩茶）、pekoe（白毫）、cumshaw（小費／小禮物，漢字作「感謝」）等。近期，主要是過去的一百年左右，透過星、馬、菲的南洋華人，英文收錄了十餘個源自閩南語的詞語，譬如bihon（米粉）、lumpia（潤餅）、popiah（薄餅，即潤餅）、pancit（麵條，漢字作「便食」）、char kway teow（炒粿條）、mee（麵）、Ah Beng（小太保，漢字作「阿明」）、ang moh（洋人，漢字作「紅毛」）、ang pow（紅包）、kiasu（怕輸，漢字作「驚輸」）、kopitiam（咖啡店）等。

那台灣的閩南語對英文有沒有貢獻？據我研究，目前似乎只有一個nunchuck（雙節棍），此乃縮略自琉球語的nunchaku，最終可能源自台語的「兩截」。星、馬、菲的前例在先，台灣有許多吸引英語世界的元素，台語詞彙進入英文，應該是指日可待的。

（作者是東吳大學英文系副教授、前系主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法