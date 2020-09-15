自由廣場》（北社評論）從中國對台武嚇 談台灣危安思維

◎ 潘威佑

中共對台的敵對思維，早從國共戰爭時期將蔣介石滯台黨羽形容為戰犯組織、國際社會對台灣多方打壓，其後不停增加中國沿海對台飛彈的佈建；至本土政權執政後，更加強對台人民仇恨情感的宣傳教育。二○二○年蔡總統連任後，文攻武嚇連連加碼，先是中共兩會後，舉行「反分裂國家法」十五周年座談會，強調「如果和平統一的可能性完全喪失，中共軍隊將與全國人民包括台灣人民一道，採取一切必要措施，堅決粉碎任何分裂圖謀和行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整」。近日，王金平前院長計畫前往中國，央視媒體說是「求和」；此外，軍機繞台騷擾無日中斷，利用媒體放話台海軍演，台海危機幾乎一觸即發。

美國國會近期通過的台灣關係法、台灣旅行法，規定美國政府有義務提供台灣足夠的防衛性武器，授權美國總統及國會得採取有效措施，以嚇阻任何中國對台灣安全以及美國在亞洲利益的潛在威脅，或必要時有將其擊敗的能力。而新的美日安保條約中，雖沒有明文表示，但文中的「周邊有事」卻有「台灣周邊有事」的意涵。過去十年來美國各年度的「國防授權法案」，關於台灣部份從一開始聚焦於軍售，到「二○二○財政年度國防授權法」中，對台灣安全的關注更超越了軍事領域；「二○二一國防授權法」支持台灣參加環太平洋軍演，台灣在美國新時代全球戰略的重要地位不言可喻。

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台灣目前唯一的敵國「中共」企圖併吞台灣野心從未停歇。自一九八九年天安門事件以來，經歷二○一九年香港反送中事件、武漢新冠病毒的散播攻擊，至今仍不間斷地在國際媒體公開聲明：「如台灣宣佈獨立，則中國不惜使用核子武器……」，這種野蠻本心，其假面和善的背後其實是虛偽與猙獰！

今天，絕大部分的台灣人，無不支持認同台灣精神理念的政府與國家代議士們。請人民不要輕易再被相關媒體、假訊息影響正確的資訊判斷；對於中共利用親共團體對政府的汙衊與攻擊，大家要有危安的國家思維。一起珍惜並努力保有台灣民主的價值，記取歷史經驗，一起為台灣國家未來的民主發展作伙努力與打拚！

（作者是台灣北社秘書長）

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