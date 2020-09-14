自由廣場》新冠疫苗的發展

◎ 劉昌邦

二○二○年新冠病毒（武漢肺炎病毒）衝擊全球，人人無不期盼「史上研發最快的疫苗」來終結此百年一現的大疫病。先不論俄羅斯和中國資訊不透明的疫苗，歐美各國看好的是英國牛津大學（阿斯特捷利康）的腺病毒載體疫苗、美國莫德納和輝瑞的mRNA基因疫苗，這些疫苗大廠已進入緊急授權第三期臨床試驗。

不料，阿斯特捷利康一度宣佈牛津大學疫苗暫停中斷臨床試驗，疫苗緊急授權轉趨保守。面對已超過二千八百萬人染疫，九十萬人死亡的新冠病毒疫情，疫苗研發的迫切性不言可喻，若是評估此次受試者罹患橫斷性脊髓炎是由疫苗造成的嚴重不良反應，則疫苗的研發就不得不再停看聽。

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在國內產業有國光的次單位重組蛋白疫苗、聯亞的抗原決定位胜肽疫苗、高端的重組蛋白疫苗被核准第一期臨床試驗，但因台灣新冠病毒罹病人數不多，導致快速招募雙盲試驗對照組的受試者有難度。若是緊急授權量產來當「戰備疫苗」，那麼此疫苗安全性和有效性的把關則甚為重要。

依過往的經驗，一款安全又有效的疫苗至少需數年至十數年的經驗累積，如流感疫苗已累積七十五年歷史。在流感疫苗發展過程中，也曾有報告指出接種後發生多發性神經病變（格林—巴利症候群）的不良反應。所以這次新冠疫苗研發若經由緊急授權，短期發展出的疫苗如有部份接種者產生嚴重副作用時，全國又將會發生公衛及醫療上重大的衝擊。

在國內全面接種新冠疫苗之前，應繼續加強邊境檢疫和隔離措施，並考量善用新冠病毒「精進式雙檢驗」，藉由結合迅速的「快速分生法」及較精準的「傳統分生法」，來達到相輔相成的優勢。因快速分生法可迅速將不同風險的病人和相對健康的族群予以區分，再利用分區、分流、分治的觀念，來降低新冠病毒傳播的風險，再應用精準的傳統分生法以把關檢驗的特異性。在未來當新冠疫苗接種後，對於因疫苗而受傷害者，則考量提供更優厚的補償和救濟，並訂定完善制度，才能將衝擊減到最低。

（作者為教學醫院醫師；生物工程及管研所雙博士）

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