自由廣場》警察界藏不住秘密

◎ 池文光

新北市警察局多事之秋，接連發生員警因公死亡等案件，樹林分局警員楊庭豪馳赴打架糾紛現場，遭撞擊當場失去生命，各界哀痛！金山分局所長吳家銘在所內值勤，突昏迷送醫急救不治，官方表示並無過勞問題。

不幸消息傳出，新北市不具名所長在臉書社團發文，將矛頭指向局長陳檡文逼績效害死人，諷刺比鬼月抓交替還多！並指出基層幹部平日已犧牲個人生活及家庭等，警察局又施行擴大臨檢新制，要求所長配合調整輪休，休假尚須親自帶班，痛批想法迷思，質疑代理制度何用？

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多名基層員警也直接在臉書點名局長陳檡文，痛罵能不能不要為了升官作秀、壓榨部屬及純粹官僚主義等情，基層員警認為防疫期間協助檢疫、隔離等措施都忙不過來，新北市警察局沒有取消績效評比機制，遭批評作法獨步全台，不知體恤基層員警辛勞。

近來，新北警察接連爆發多起假資料騙拘票、搜索票等案，甚至教唆竊盜犯嫌偷車騙破案績效，執法人員帶頭違法與罪犯合作，案件由法院及調查等單位接獲檢舉查辦，基層員警為了績效壓力，飲鴆止渴，鋌而走險，法官在判決書中痛斥警方嚴重侵害人身自由，莫此為甚。

警察機關發生事件，通常皆有一套說辭，員警違法犯紀，說法都是個人執行勤、業務不當所致；警察積勞成疾猝死案件，也說成是私人身體健康因素，都和公部門無關，從未見有針對真正原因改進，只見官員公祭撫卹，然後忘記，等待問題再度發生。

局長陳檡文從警經歷豐富，卻素享爭議罵名，新聞刊載和黑幫關係極深，爆出喬優惠房貸一事；另航警局長任內硬拗司機開公務車，陪伴愛女血拼購物等，雖辯稱因公與家人聚少離多，利用午休時間載女兒短暫相處，惟身為高階警政首長公私不分，寬以待己，上班摸魚偷閒，轉身卻嚴以要求下屬，公理何在？

凡走過必留下痕跡，警察界藏不住秘密，當官不要以為官大學問大，認為所作所為都是對的，一隻手指頭指向僚屬，卻不知有多少眼睛反盯著看。應時刻以社會治安為念，廉正戮力從公，確實維護民眾安居樂業的生活。

（作者現任警官，新北市民）

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