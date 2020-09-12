自由廣場》邊打邊摸頭

◎ 林正德

統派媒體報導，前立法院長王金平將代表中國國民黨赴廈門參加海峽論壇，中共黨媒《央視》在海峽兩岸節目將此事解讀為「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」，引發台灣國內一片罵聲。接下來是國民黨嚴正譴責央視，並向國台辦抗議；然後是央視撤了這視頻，然後到了昨天（週五）傍晚，中國國台辦發言人馬曉光說：「歡迎王金平先生率中國國民黨代表團出席論壇」。看似中國高層「明理」，實則是邊打邊摸頭的兩手策略。

事實上，王金平行程未啟，兩天來中共軍機已騷擾台灣四十餘次，更有七艘次軍艦一同在我國西南方防空識別區內演訓示威，再搭配放話台灣派人「求和」，整套戲碼邏輯脈絡清楚，可說論壇尚未開鑼，國民黨及王金平已先被擊倒，已經先跪了，哪來「對等與尊嚴」？如果這不是自取其辱，什麼才是自取其辱？

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更令台灣人不堪的是，國民黨這招，等於雙手奉上中國一個「大外宣」的好題材，讓習政權可以向國際社會展現「台灣我管得服服貼貼，你們少插手」！

甚至，如果國台辦再狠一點，等王金平到了，再「錦上添花」，引用黃復興黨部主委臧幼俠被于北辰爆料的那段話，這樣一來，台灣人還抬得起頭嗎？

「國民黨不倒，台灣不會好」，真的是至理名言啊！

（作者任職金融業，新北市民）

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