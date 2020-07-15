自由廣場》樂見政府提高空勤待遇基準

◎ 齊格飛

總統蔡英文於七月十日視察空勤二大隊駐地，同時宣布調整空勤人員待遇，從今年七月起，空勤基層飛行員每月薪資十二萬元起跳，教官級可達十五萬元，飛航人員的鐘點費由八百至一千元，調整為一千六百至二千元，調漲了二倍，空勤修護人員由五百元至七五○元，調整為一千元，其他機關隨機人員則由四百至六百元調整為七五○元，希望能留住人才，即便部份名嘴及網路名人極盡酸言酸語之能事，諷刺在不景氣的現今幫公務航空器飛行員調薪是「大撒幣」，筆者無意為執政當局洗白，僅從航空管理專業的角度提出幾點澄清。

前內政部長李鴻源教授在其著作《台灣如何成為一流國家》裡，就曾為空勤總隊的飛行員抱屈，因為他們多為軍職轉任公職，必需停止月退及優存，相減之下，政府是以非常低廉的薪資來聘用這些專業的飛行員。

舉例來說，國道警察的危險加給在二○一八年的傷亡事件後加給提高了六成，但是空勤總隊的機組員卻是十五年來未曾調整其待遇，光以同為公務員的交通部民航局的飛行組員每小時的飛行鐘點費為新台幣一六八五元，但是要出生入死的空勤總隊飛行組員，每小時的飛行鐘點費卻是新台幣八百元。

是的，這個價錢比從台中叫UBER到桃園機場還便宜，更遑論其薪水僅達民航業者的三分之一，空勤總隊所執行的任務，危險係數是最高的，在山頂、溪谷、海難甚至火災現場奔波，任務猶如在刀尖上跳舞，但其待遇卻是最低的，仰賴這些飛行員操作數億價值的航空器來執行出生入死、救災救難的任務，其實是前朝政府帶頭不尊重專業人員的惡劣示範。

空勤總隊已經成立十五年了，組織、制度、人事、待遇與機隊的選擇已開始僵化，欣見總統願意啟動改革，仿效香港飛行服務隊所成立的中華民國空中勤務總隊，因為只抄襲一半的制度，已然淪為亞洲最大的飛行器回收單位，迄今未曾採購過任何一架航空器，僅靠移撥與接收並無法符合自身需求，在制度上也因為行政、飛安等運作須由飛行員兼辦，相當引人側目。

檢視世界各國類似的飛行單位組織章程，要飛行員執行飛航任務同時兼辦公文業務確實太過沉重，期待人事與待遇的改革啟動後，蔡政府可以拿出不同於前朝的魄力，持續在組織、制度與機隊更新上改革，並引進專業的航空經理人，如此方能健全公務航空器的發展。最後，感謝空勤的飛行機組員，猶如天使般於危難時守護著國人！

（作者為國立大學教職員工）

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