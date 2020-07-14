自由廣場》監所法治化應有配套措施

◎ 李明洳、林昶佐

去年十二月，我國《監獄行刑法》及《羈押法》修正案三讀通過，新法即將在七月十五日施行。兩法之基本原則為監所治理的法治化，短短半年的準備期共計訂定三十二個授權辦法（含兩法施行細則），接下來，預計還有大量舊有的行政規則及函示需要廢止，同時發布新規則及函示。新監所治理要求法治，對習於人治的監所工作人員及收容人，都將帶來衝擊。

監所治理法治化，特別可從「違規懲罰」看出。過去監所在缺乏明確法源依據下，設置違規舍，違規舍處遇各監所又不完全相同，導致收容人私下流傳某監「好關」或「歹關」的流言。過去監所用來辦違規的依據是「收容人違規情節及懲罰參考標準表」，該「標準表」在「備考」欄明言該標準表僅為「參考」，未經列舉之違規行為，比照已列舉之類似行為；如無類似者，其懲罰視情節輕重客觀認定，完全違反當代「處罰法定原則」的要求。相關情形在新法皆已改變，違規舍的設置有法源依據，不得濫用，其中的對待亦不得逾越法律授權範圍；違規懲罰標準也由法律明確授權訂定，未經列舉之行為不得恣意認定為違規而處罰。

然而，新法的法治化也帶來了不熟悉法律者可能不會使用，或是意外違法的風險，這個問題在收容人權利救濟上特別是個問題。新法的權利救濟體系十分複雜瑣碎，受刑人的權利救濟管道就有三種，監獄的處分向監獄提出申訴，矯正署的處分向矯正署提出申訴，法務部不予許可假釋的處分向法務部提起復審，三者如有不服的情形都是提起行政訴訟。至於羈押被告，除了看守所、矯正署的處分分別向看守所或矯正署提出申訴，不服提起行政訴訟外，如果是裁定羈押法院或檢察官依羈押法所為裁定或處分，則是準用刑事訴訟法提起抗告或準抗告。我國監獄經常附設看守所，受刑人也可能兼有被告身分，不僅收容人可能誤用救濟管道，工作人員可能也會弄錯。

因應上述問題，民間司改會預計擴大受理來自監所的法律諮詢來信，編寫新法之法律問題手冊供各界參考，以免收容人因缺乏適當之法律專業資源，而以口耳相傳、以訛傳訛的方式尋求權利保護，不但無法達成其目的，也造成監所必須處理不必要的案件。我們也呼籲矯正署應盡快提供第一線工作人員適當的新法操作培訓，以減少監所因不熟悉新法而違法的困擾。我們期待官方與民間一起努力，讓台灣的監所治理能順利完成法治轉型。

（兩位作者是司法改革基金會義務律師）

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