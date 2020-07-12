自由廣場》中共建黨百年，武統台灣？

◎ 雷顯威

中國在香港強推「港版國安法」後，包括中國官媒或多個研究兩岸的智庫，研判二○二一年中共建黨百年，將是武統台灣的時機。然而從歷史觀點而言，「天無二日、土無二王」，自中共建政以來，「血洗台灣」、「解放台灣」就是中共完成統一大業念茲在茲的使命。只要實力、情勢許可，早就揮師渡海，豈會坐選「黃道吉日」出兵？

那麼以現在國際情勢暨兩岸軍力，中國究竟有無可能在二○二一年對台灣用兵？美國華盛頓郵報前北京分社社長潘文（John Pomfret）指出，港版國安法實施，是武統台灣後的施政藍圖。「現在怎麼處理香港、未來就怎麼對付台灣！」也意味著中國朝著與海峽對岸的民主島國開戰，又邁開了一步。

中國「當代智庫論壇」理事長李肅則說，中國將根據國安法在香港施行結果來學習如何控制台灣。「大約就是二○二一年，我們一定要解放台灣。」

法國智庫「亞洲中心」（Asia Centre）會長迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）也指出，「北京的策略是吞下香港後，接著就對台灣如法炮製。」

從地緣政治而言，外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）史特勞斯胡柏（Robert Strausz-Hupé）地緣政治學主席凱普蘭（Robert D. Kaplan）在華郵撰文表示，美軍派遣兩艘航空母艦打擊群前往南海對抗中國，這是美國多年來展現硬實力的最直接表現之一。他認為，台灣除了地緣關鍵位置外，還具有政治象徵意義，如同冷戰時期的西柏林，是自由前哨基地，與專制中國鮮明對比。台灣的象徵意義不容低估，若台灣的獨立性受到損害，美國在亞洲影響力將終結。

再從國際關係分析而言，中國是否二○二一年出兵台灣，還得看屆時國際情勢、美中國內局勢暨雙邊領導人意志而定。就國際情勢來說，中國因處理新冠病毒（俗稱武漢病毒）疫情不當，引發各國質疑責難與索賠；如今又因港版國安法再陷爭議，在眾矢之的下，中共是否適宜再貿然動武，自絕國際體系，有待評估。

回到美中兩國國內政情，美中同樣面對疫情衝擊、重啟經濟等壓力。而美國有今年十一月大選結果的變數必須觀察；對中國領導人而言，這也是評估未來一兩年局勢的重要因素。在這種情況下，預言二○二一年是中國武統台灣表定時間，明顯是「紙上談兵」。

（作者為資深媒體人，中正大學戰略暨國際事務所碩士）

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