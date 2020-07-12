TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》中共建黨百年，武統台灣？

2020-07-12 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 雷顯威

中國在香港強推「港版國安法」後，包括中國官媒或多個研究兩岸的智庫，研判二○二一年中共建黨百年，將是武統台灣的時機。然而從歷史觀點而言，「天無二日、土無二王」，自中共建政以來，「血洗台灣」、「解放台灣」就是中共完成統一大業念茲在茲的使命。只要實力、情勢許可，早就揮師渡海，豈會坐選「黃道吉日」出兵？

那麼以現在國際情勢暨兩岸軍力，中國究竟有無可能在二○二一年對台灣用兵？美國華盛頓郵報前北京分社社長潘文（John Pomfret）指出，港版國安法實施，是武統台灣後的施政藍圖。「現在怎麼處理香港、未來就怎麼對付台灣！」也意味著中國朝著與海峽對岸的民主島國開戰，又邁開了一步。

中國「當代智庫論壇」理事長李肅則說，中國將根據國安法在香港施行結果來學習如何控制台灣。「大約就是二○二一年，我們一定要解放台灣。」

法國智庫「亞洲中心」（Asia Centre）會長迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）也指出，「北京的策略是吞下香港後，接著就對台灣如法炮製。」

從地緣政治而言，外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）史特勞斯胡柏（Robert Strausz-Hupé）地緣政治學主席凱普蘭（Robert D. Kaplan）在華郵撰文表示，美軍派遣兩艘航空母艦打擊群前往南海對抗中國，這是美國多年來展現硬實力的最直接表現之一。他認為，台灣除了地緣關鍵位置外，還具有政治象徵意義，如同冷戰時期的西柏林，是自由前哨基地，與專制中國鮮明對比。台灣的象徵意義不容低估，若台灣的獨立性受到損害，美國在亞洲影響力將終結

再從國際關係分析而言，中國是否二○二一年出兵台灣，還得看屆時國際情勢、美中國內局勢暨雙邊領導人意志而定。就國際情勢來說，中國因處理新冠病毒（俗稱武漢病毒）疫情不當，引發各國質疑責難與索賠；如今又因港版國安法再陷爭議，在眾矢之的下，中共是否適宜再貿然動武，自絕國際體系，有待評估。

回到美中兩國國內政情，美中同樣面對疫情衝擊、重啟經濟等壓力。而美國有今年十一月大選結果的變數必須觀察；對中國領導人而言，這也是評估未來一兩年局勢的重要因素。在這種情況下，預言二○二一年是中國武統台灣表定時間，明顯是「紙上談兵」。

（作者為資深媒體人，中正大學戰略暨國際事務所碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.