自由廣場》帶著敵情練兵：從嚴、從難、從實

◎ 張延廷

海軍陸戰隊於實施聯興聯合登陸作戰操演，在高雄左營桃子園外海發生橡皮艇翻覆意外，已有二人不幸身亡，誠令人遺憾。但從傘兵跳傘意外、今年初黑鷹直升機墜機事件造成八名將士殉職，到此次陸戰隊膠舟翻覆，加上斷斷續續有官兵自殺身亡，難免讓全民質疑國軍近年來在教育、訓練上到底出現了哪些問題。

軍隊常有「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的因循保守心態，高階幹部的領導也常「任上不求有功、但求無過」，只希望能撐到自己下任前不爆發事端，若有這種得過且過的心態，部隊訓練很難落實，一旦出現突發狀況應變處置能力不足是自然現象，也一定會面臨這種結果。

面對當前強大敵情威脅，軍隊必須盡速建立「帶著敵情練兵」的務實心態，要不斷追求創新與科技的訓練方法，排除訓練障礙，使嚴格訓練成為最高原則。

再者，我們應該深入研究軍中到底還有多少不良積習，一定要徹底改革，否則這些燙手的痼疾仍然會層出不窮產生事端，只是不知道何時會再度發生。有些人說「時運不濟」，這只是一個塞責的藉口而已，會不斷消蝕民眾對軍隊的支持與信任。

不斷革新，是確保軍隊永續發展的不二法門。美國的海軍陸戰隊一直是一個獨立軍種，與陸、海、空三軍並駕齊驅，原本陸戰隊在越戰及第一次波灣戰爭後，即兩度面臨被裁撤的危機，但由於歷任陸戰隊領導人的遠見，總是在危機來臨前做最佳準備及發揮最高軍事價值與具體戰力，因此總能化險為夷，在逆境中不斷成長茁壯，維持獨立軍種迄今。

戰爭是非常殘酷的殺伐，為使軍隊發揮最大戰力及降低傷亡，必須全訓練期程以「從嚴、從難、從實」不斷精進戰訓本務，即使在承平時期亦須不斷以各種最壞狀況反覆演練，絕不可有任何輕忽取巧的心態。如果只重表面功夫，不專注戰訓本務，則一時無事不代表能夠長期無事，甚至會頻頻發生禁不起嚴格考驗的意外事件。

戰爭型態已大幅改變，國軍不能再「以不變應萬變」，必須徹底檢討，並迅速改正，打造全新優質的組織文化，絕對不能再「講一套做一套」，務實，才是唯一解決之道。

（作者為大學教授、退役中將、美國華府Stimson Center智庫研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法