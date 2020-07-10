自由廣場》教室全面裝冷氣，有問題？

◎ 康友財

今年因為學期延到七月中，碰上大熱天，叫苦聲音不斷。行政院回應民意，宣布將中小學教室全面裝設空調設備，預計兩年內完成。筆者希望政策拍板之前或細節出來之前，能再多「想想」。

一、台灣最高海拔的梨山國小，或者嘉義縣阿里山香林國小，需要裝設冷氣嗎？合理推測，很多非都會區的山區、鄉下國中小學，並不至於熱到難以忍受；就算都會區，在適當綠蔭下，非頂樓、非西曬的教師，電風扇就已足夠。那麼「全面」兩字是何必呢？

二、學期延後不是常態，而且六月頻創高溫紀錄也不見得會是必然，今年叫苦，明年不一定，是否需要再觀察觀察？

三、據台電表示，政策實施下去，全國中小學預計會增設十五萬台冷氣機，在炎夏尖峰用電時間，會造成電力供應危機。

四、最重要的，是人性！有了冷氣，本來不用開，但反正公家錢，不用白不用。

五、門窗緊閉開冷氣，對群聚一室的數十名學生而言，不太健康吧！尤其傳染性疾病流行時，更易孳生公衛問題。

迅速回應民意的政府，確實值得稱讚，但是政策品質，也請多思量！教室「全面」裝設冷氣，需要一些彈性才好！

（作者為教師，桃園市民）

◎ 蔡美珠

教育部國教署於一○六年十月二十三日邀集地方政府召開研商會議，經了解各地方政府除因轄屬學校位於航空站、工業區、教室面臨西曬或屬集會場所等特殊情形外，均未主動補助學校空調裝設費用；而現行已裝設空調者，均需完成校內電力改善等配套措施，以避免供電系統無法負荷。其電費支出則採使用者付費原則。

經了解包含設備裝設、電力改善、電費等相關費用，全國三千三百餘所國民中小學，全面加裝冷氣空調，所需經費龐大；另以用電數據推算，將增加現有國中小用電度數四十八％（三．一億度）、電費增加四十五％（八．一億元），恐將壓縮學校經費，亦與「政府機關及學校節約能源行動計畫」中，國中小用電目標不成長的原則不一致。且開設空調易形成密閉環境，不利空氣流通，不利學生健康，亦影響學生至戶外活動的意願。

如今，蘇院長宣布教室全面加裝冷氣，恐怕已是擋不住的趨勢，但前述問題，建議中央應該再度邀集地方研商，早日研擬完備的配套措施。

（作者為退休教師，新北市民）

何不拉長暑假縮短寒假

◎ 吳俊益

據統計，二○一八年跨二○一九年冬天平均溫度是十九度，等於沒有冬天。今年一月均溫也達十七度左右。近幾年即使寒流來襲，溫度也大多在十度以上，即便有局部十度以下，時間也不長，這種溫度並不妨礙學生到校學習，未來夏熱冬暖的氣候恐怕會是常態，果如此，則應該思考縮短寒假時間，只保留例如九天的年假即可，減少的假期天數挪至六月，亦即暑假可提前在六月中旬開始，開學時間仍維持九月，這樣可避開夏天最熱的時間，且對於各級升學考試沒有影響。

面對氣候變遷，如果學校以全面加裝冷氣來因應，老師在冷氣房裡教授學生溫室效應的問題，放著北極熊棲息地遭破壞的影片，感覺真是諷刺！教育部門實應考慮調整寒暑假的建議。

（作者任職補教業，新北市民）

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