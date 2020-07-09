自由廣場》釐清軍演事故調查報告的六大疑點

◎ 楊永年

海軍陸戰隊日前執行「聯合登陸作戰操演」預演，突因「海象驟變」發生突擊艇翻覆意外，造成官兵二死一重傷。大家都很希望知道，究竟事故的原因在哪裡？海軍陸戰隊能否預防類似問題再次發生？而海軍司令部也很快公佈調查報告，說明和「海象驟變」有關，並排除人為和機械因素（隱含不可抗拒性）。不過調查報告仍存以下六大疑點，或若疑點沒有釐清，我們擔心錯誤會重複發生。

第一，客觀性：出事的單位係隸屬海軍的海軍陸戰隊，海軍司令部是利害關係人，客觀性難免會遭到質疑。通常可由行政院、立法院或監察院籌組調查小組，或最好應有外部成員參與（撰寫）調查報告，較具說服力。

第二，課責性：陸戰隊出了大事，不只要對海軍司令部負責，也要對國家和全民負責。應該說，大家都很關心事發原因，也希望不再發生類似錯誤。因此，詳細公開，並具說服力的調查報告有其必要。

第三，多元性：通常事故發生不會是單一因素，而是多重因素所造成。也許海象真是關鍵，但為何演習前沒有注意？以及，過程中是否針對海象問題有過什麼因應的指揮、演習與教育訓練？都有許多討論空間。或者，排除機械與人為因素，等於同時剔除優良機械（艦艇）、教育訓練、戰略與戰術運用的可能，也等於排除海軍陸戰隊精進的可能性。

第四，公開性：為昭公信，調查報告通常多會公開；或即便存在機密事項，也同時存在非機密事項。這次海軍司令部很快的公佈調查結果，但未見詳細調查報告內容。例如應有公開證據證明海象驟變，才造成災難，因此這部分仍受質疑。

第五，海象的可預測性：海象和天候一樣，存在許多不確定性，但也存在許多可預測性，而這是氣象專業內涵。若然，是否海軍也應發展氣象專長，除了避免災難，對於戰略設計與戰力提升應有助益。

第六，人為的動態性：官兵操演過程存在動態性，調查報告撰寫的目的，即在調查推論有哪些可能的「人為」動態因素，可以避免災難；或若一旦發生，是否有足夠應變能力，或有無可能透過教育訓練，提升官兵的應變能力，都是可檢討的議題。

綜言之，我們的許多調查報告，多在「追究責任」與「提升戰力」之間拉扯；強調公開性與課責性（接受社會大眾公開檢視），就可避免因逃避責任追究，造成事故真相無法還原。

（作者為成功大學教授）

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