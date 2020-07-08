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自由廣場》中小學裝冷氣 苦不能苦孩子

2020-07-08 05:30
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◎ 吳一忠

台灣天氣越來越熱，熱島效應明顯，學童上課揮汗如雨，國中小無法每班都裝冷氣，形成一國多制的現象，為了穩定學童的學習情緒，裝冷氣機有其必要，但是龐大的裝置費和電費負擔，成了最現實的問題。

嘉義市規劃二億一千多萬元預算，成為全台第一個全面在國中小學安裝冷氣系統的縣市；台北市將冷氣列為教室基本配備，添購冷氣部分，許多由家長會捐贈，冷氣費採使用者付費原則，弱勢學生由市府補助，未來將走向控制減少溫度。

問題是，台灣各縣市經費不同，北市預算比較充裕，有些地方政府舉債度日，有的偏鄉連發放薪水都成問題，不可能挪出經費。其他學校想比照辦理，全面安裝冷氣，只能透過募捐或學生平均分攤，如此家長荷包將會失血。

筆者孫女就讀國中時，校方為了安裝冷氣，商請地方人士及廠商贊助，校方管理機組開關，電費由學生分攤，先從中年級開始，再擴展到全校，歷經好幾年才完成，非常的辛苦。

我們常說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，教育是國家的根本，地方政府礙於經費無法實施，若是中央政府統籌支付，就能減少財政壓力，也不用為了是否放「高溫假」和裝冷氣的龐大支出困擾。

昨天行政院長蘇貞昌宣布，將在兩年內改善中小學電力系統，全面加裝冷氣，經費由第二階段前瞻基礎建設預算支出，電費合理納入補助，可說是非常實際的德政，希望能儘早裝設，讓孩童有個舒適的學習環境。

（作者為榮民）

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