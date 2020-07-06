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自由廣場》從地磚看總統的「循環經濟」

2020-07-06 05:30
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◎ 黃孝信

蔡總統上任後將「循環經濟」喊得震天價響，各部會也端出一大堆政策來。可是我們發現政策是一回事，落實卻又是另一回事。尤其是即使中央部會有列出推動循環經濟的各項指標，作為評估成效的依據，但有些政府機關卻似乎完全不理這一套。

上週本協會會員廠商傳來一張某某市道路工程招標的設計規範，規範中的人行道鋪面要使用「高壓混凝土地磚」，註明須符合國家標準CNS13295的品質規定。可是又加了一條特別說明：「本產品不得添加資源回收再生粒料」。看了這樣的規定，衝到我腦袋裡第一個感覺是，「又來了」！這是這幾年來資源再生產品受到歧視待遇的又一案例。

明明是幫各行各業處理其產生的廢棄物，並且「化腐朽為神奇」，將各類廢棄物轉換成可資源再利用的產品，而且品質、性能相較於使用天然原生資源生產者毫不遜色，又完全符合國家標準，卻硬是被排除在門外。

很多公務機關的工程採購單位，拒絕使用再生資源的理由往往是擔心品質欠佳，安全有問題。針對這些疑慮，包括經濟部、環保署、內政部等，都有制定綠色產品標章，除鼓勵再生材料之使用外，並可保障使用者的安全。

以高壓混凝土地磚為例，內政部的「再生綠建材標章」中就明確要求，產品使用一定比例以上的回收材料（如廢陶瓷、廢玻璃、焚化底渣等），而品質、性能也必須完全符合國家標準。甚至於政府採購法中，也有「綠色採購」的鼓勵措施。可是各公務機關卻視若無睹，總是先入為主地認為，回收材料做的一定是次級品，能不用盡量不用。

當然過去曾發生不肖業者以劣質的再生材料矇混，而危害工程品質的憾事，因此公務機關可能一朝被蛇咬，十年怕井繩，而乾脆拒絕使用再生材料。可是這是因噎廢食的作法，且大開循環經濟的倒車。

（作者為台灣資源再生協會理事長）

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