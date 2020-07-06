自由廣場》誰較可能被收買？國民法官與陪審員的不同

◎ 張正修

對於司法改革，民進黨目前正與民間司改團體協商當中。對於一般國民來說，「國民法官」與「陪審員」似乎不是那麼容易理解，因為兩者都是人民參與審判的制度。有人問我說：如果沒有採用陪審，而是採用國民法官制，應該會比以前更進步吧！我的回答是：很難說，因為還未實施。的確，有六名國民法官與三位職業法官一起審判，對於職業法官來說，應是會形成制衡，使法官較不會濫權裁量。或許，這就是一般所說的優點。不過，對於這個優點，很多人以日本為例，認為國民法官在職業法官面前，幾乎無法對職業法官形成制衡，反而有淪為為職業法官背書的嫌疑。

而且，筆者想要在這裡提出一個警告，那就是國民法官被收買的可能性絕對大於陪審員，而且其對審判產生的弊害可能更大。

各位或許知道，英美的訴訟制度，要求當事人雙方的武器要平等，因此為了使檢察官與被告能夠公平對抗，會在進入正式審理之前，要求雙方把證據全部開示完畢，等待這個過程結束以後，法院才會甄選陪審員，原則上陪審團在三個星期內會審完。為了防止陪審員被收買或是被外界乃至媒體影響，陪審員在做出有罪或無罪的裁決之前，不能回家，會被隔離在旅館等的地方，就好像武漢肺炎的隔離一般。這就是英美法有名的「集中審理」制。

但是，國內的訴訟制度與英美不同，一審的審判要結束，大概會在半年以上，這個期間，國民法官就像職業法官一樣，要到法院上下班，無法將之長時間隔離，如果是大財團、黑道或是販毒集團捲入刑案，那麼在這麼長的時間，這些犯罪者要介入收買、甚至透過被收買的國民法官來影響其他法官，將會很容易。如此一來，要說國民法官制會使司法更清明、公平，恐怕到時大家就會知道。

相對的，陪審制的審判，把審判業務分由多人來進行，在審判前的階段，由一種法官審理；在正式審判的階段，由另一種法官審理；而有罪、無罪由陪審決定。當陪審做出有罪決定，要由檢察官與律師提出量刑案，向法官推薦，由保護觀察官做「量刑前調查」，法官再依「量刑階段表」，選擇刑期。如果採陪審制，未來訴訟法必須大幅翻修，但筆者相信，審判的結果會更公平，冤獄會更少。

（作者為前開南大學法律系主任）

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